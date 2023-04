Realme Buds Air 3 : ces écouteurs sont une très bonne affaire après 42 % de réduction

Pour moins de 80 euros, les Realme Buds Air 3 sont des true wireless proposant une réduction de bruit qui n'a rien à envier à certains modèles proposés à un tarif trois fois plus élevé. Et, la bonne nouvelle, c'est qu'ils reviennent à 45 euros seulement aujourd'hui.

Les écouteurs sans fil sous les 100 euros sont de plus en plus populaires. Il faut dire qu’en plus de leur prix contenu, certains constructeurs ne négligent pas la fiche technique et vont jusqu’à proposer des true wileress à la hauteur de modèles vendues plus cher. Les Realme Buds Air 3 en fait partie : avec leur réduction de bruit efficace, leur bonne qualité audio et leur compatibilité avec le Bluetooth mulitpoint, ils ont tout pour plaire, surtout maintenant qu’ils coûtent 34 euros de moins.

Les atouts des Realme Buds Air 3

Un bon confort de port

Une réduction de bruit bluffante

La présence du Bluetooth multipoint

Les Realme Buds Air 3 sont vendus habituellement à 79,99 euros, mais en ce moment, Amazon les proposent pour seulement 45,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Realme Buds Air 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Realme Buds Air 3 au meilleur prix ?

Des intra confortables et agréables à porter

Les Realme Buds Air 3 copient l’apparence de la génération précédente, et proposent des oreillettes en format tige intra-auriculaires avec un embout en silicone pour mieux rentrer dans vos oreilles. Avec seulement 4,2 g par écouteurs, les Buds Air 3 ne procurent aucune gêne et se font vite oublier. Ils offrent un bon maintien et sont certifiées IPX5 pour résister à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration.

Côté autonomie, le constructeur chinois annonce jusqu’à 5 h 30 heures d’écoute sur ses écouteurs avec la réduction de bruit, et jusqu’à 7 heures sans, ce qui est dans la moyenne. En ajoutant le boîtier, on peut tenir jusqu’à 22 heures avec l’ANC, et jusqu’à 30 heures sans. Pour la recharge, elle se fait complètement en un peu plus de 40 minutes pour les écouteurs.

De bonnes performances audio, avec une réduction de bruit efficace

Comme ses prédécesseurs, les Realme Buds Air 3 disposent d’une isolation passive couplée à la réduction de bruit active. Lors de notre test, elle s’est avérée bluffante. Ils parviennent très efficacement à réduire le niveau sonore de l’environnement dans lequel vous vous trouvez, qu’il s’agisse du métro, de la rue ou d’un open space et même les voix humaines. Elle n’est évidemment pas à la hauteur de celle proposée par des cadors comme les Sony WF-1000XM4, au vu du tarif, celle offerte par Realme se défend très bien. On a droit également à un mode transparence efficace, mais manque de naturel et de spatialisation.

La partie audio n’a pas été délaissée. Les Buds Air 3 s’appuient sur des transducteurs de 10 mm de diamètre et se limitent aux simples codecs SBC et AAC. Concernant le rendu, les basses sont présentes et offrent un rendu chaleureux, mais les voix, les médiums et les haut-médiums sont le plus mis en avant. Là où Realme fait fort, c’est en prenant en charge le Bluetooth multipoint. Il est donc possible de passer de la musique sur son ordinateur à un appel vocal, sans avoir à déconnecter et à reconnecter les écouteurs en multipliant les manipulations.

Retrouvez plus de détails dans notre test des Realme Buds Air 3.

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fils pas chers.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.