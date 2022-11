Les true wireless pas chers de Realme avec réduction de bruit sont à -44 % lors du Black Friday

Dotés de la réduction de bruit, les Buds Air 3 de Realme sont des écouteurs à petit prix plaisant à écouter en toutes circonstances. Aujourd’hui, on les retrouve à moins de 45 euros au lieu de 79,99 euros au départ.

Les Realme Buds Air 3 sont des écouteurs sans fil à petit prix. Ils apportent une qualité audio satisfaisante, des fonctionnalités comme le Bluetooth multipoint, et même la réduction de bruit active. Notés 8/10 par nos soins, ces true wireless sont très recommandables surtout avec 35 euros de réduction sur son prix initial.

Ce qu’on aime chez les Realme Buds Air 3

Des écouteurs intra confortables

La qualité de la réduction de bruit

La charge rapide et le Bluetooth multipoint

Proposés au prix de 79,99 euros sur le site officiel, les Realme Buds Air 3 se trouvent en promotion à 44,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant les Realme Buds Air 3. Le tableau s'actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Realme Buds Air 3 au meilleur prix ?

Des écouteurs confortables durant des heures

Les Realme Buds Air 3 proposent un design similaire au précédent modèle, avec des tiges et un format intra-auriculaire. Avec leur format intra-auriculaires, ils offrent un bon maintien et le confort est de mise grâce à leur légèreté — 4,2 grammes par écouteurs. Ils peuvent donc être portés pendant plusieurs heures sans ressentir de gêne particulière.

D’ailleurs, les Buds Air 3 peuvent tenir jusqu’à 5h30 avec la réduction de bruit active et jusqu’à 7 heures sans, ce qui est dans la moyenne. En ajoutant le boîtier, on peut tenir jusqu’à 22 heures avec l’ANC et jusqu’à 30 heures sans. Pour la recharge, elle se fait complètement en un peu plus de 40 minutes pour les écouteurs.

Assurent de belles prestations

Pour ce prix, vous serez ravie de découvrir que ces écouteurs entrée de gamme disposent d’une isolation passive couplée à la réduction de bruit active. Le constructeur assure que ses true wireless sont capables de réduire le volume sonore extérieur jusqu’à 42 dB. Si cette réduction de bruit active n’est évidemment pas à la hauteur des cadors du marché, celle offerte par Realme se défend très bien et arrive au niveau d’écouteurs qui sont proposés plus chers.

Du côté de l’audio, on trouve une compatibilité avec les codecs Bluetooth SBC et AAC. Pas d’aptX ou de LDAC, mais encore une fois au vu du prix c’est acceptable. Concernant le rendu, les basses sont présentes et offrent un rendu chaleureux, même si un peu plus d’aigus avaient été appréciable. Et le plus étonnant, c’est qu’ils proposent du Bluetooth multipoint. Il est donc possible de passer de la musique sur son ordinateur à un appel vocal, sans avoir à déconnecter et à reconnecter les écouteurs en multipliant les manipulations.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les Realme Buds Air 3.

