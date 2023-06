À -50 %, les excellents Realme Buds Air 3 sont le super deal des soldes

Les soldes viennent de débuter et les bonnes affaires pleuvent déjà, notamment du côté des écouteurs. Déjà abordables, les Realme Buds Air 3 voient leur prix baisser à 39 euros au lieu de 79 euros.

Après une très bonne paire d’écouteurs, Realme revient à la charge avec les Buds Air 3. Ces derniers s’inspirent des Buds Air 2, et ont de nombreuses qualités à faire valoir, comme la présence de la réduction de bruit. Ils ont l’avantage d’être abordables et profitent durant les soldes d’été pour perdre 40 euros de leur prix.

Les atouts des Realme Buds Air 3

Le confort d’utilisation

La qualité de la réduction de bruit

La présence du Bluetooth multipoint

Les Realme Buds Air 3 sont vendus habituellement à 79,99 euros, mais en ce moment, Amazon les propose pour seulement 39,99 euros.

Pourquoi les Realme Buds Air 3 sont-ils une bonne affaire ?

Les Realme Buds Air 3 ont beau être vendus à moins de 80 euros, ils sont agréablement surprenants. Ils proposent une très bonne réduction de bruit, certes pas au même niveau que les cadors du marché, mais elle se défend très bien et n’a rien à envier à certains modèles proposés à un tarif bien plus élevé. La qualité audio est également à la hauteur, bien que l’on aurait apprécié plus de profondeur dans les aigus.

Surtout, les écouteurs sont très confortables et peuvent être portés des heures durant sans jamais gêner. Ils offrent un bon maintien pour les utiliser durant votre séance de sport et sont certifiées IPX5 pour résister à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration. En revanche, l’autonomie est assez limitée. Mais là où Realme fait fort, c’est en prenant en charge le Bluetooth multipoint. Il est donc possible de passer de la musique sur son ordinateur à un appel vocal, sans avoir à déconnecter et à reconnecter les écouteurs en multipliant les manipulations.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test sur les Realme Buds Air 3.

Les soldes d'été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit.

