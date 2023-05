Les excellents Realme Buds Air 3 sont pour la première fois à moitié prix sur Amazon

Avec ses Buds Air 3, Realme est parvenu à proposer des écouteurs sans fil dotés d'une fiche technique solide, pour un prix vraiment peu élevé par rapport aux concurrents. Et, en ce moment, ils sont même encore moins chers, puisqu'ils sont affichés à 35,70 euros au lieu de 69,99 euros sur Amazon. Il s'agit là de son prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Notés 8/10 dans nos lignes, les Realme Buds Air 3 ont de quoi impressionner avec leur fiche technique pleine de bons points (mention spéciale pour leur réduction de bruit active vraiment efficace et leur confort), ce qui est d’autant plus agréable lorsque l’on sait que leur prix de base ne dépasse pas les 70 euros. C’est en ce moment-même que cette paire d’écouteurs sans fil est encore plus recommandable, puisqu’elle est disponible à moitié prix.

Les points forts des Realme Buds Air 3

Des écouteurs confortables

Une bonne réduction de bruit active

La présence du Bluetooth multipoint

Initialement proposés à 69,99 euros, les Realme Buds Air 3 sont désormais vendus à 35,70 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour cette référence.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Realme Buds Air 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Realme Buds Air 3 au meilleur prix ?

Des écouteurs qui offrent un très bon confort d’utilisation

Pour ses Buds Air 3, Realme n’a pas misé sur un design des plus originaux. Avec leur tige sur chaque oreillette et leur format intra-auriculaire, ces true wireless ressemblent à beaucoup d’autres références situées sur la même gamme de prix, mais ce n’est pas forcément un défaut, puisque ce design s’est déjà révélé efficace et appréciable. Pour que chaque écouteur s’adapte au mieux à son utilisateur, Realme fournit trois paires d’embouts en silicone, qui viendront se hisser dans le pavillon auditif pour assurer une bonne isolation passive.

Mais ce qui est particulièrement agréable avec ces écouteurs, c’est évidemment le bon confort qu’ils offrent, y compris lors de sessions d’écoute prolongées. D’autant plus qu’ils sont plutôt légers : chaque écouteur ne pèse que 4,2 grammes. Notez aussi que les Buds Air 3 sont certifiés IPX5, ce qui leur permet de résister aux éclaboussures, à la sueur et à la pluie. Evitez tout de même de les immerger dans l’eau…

Une réduction de bruit active vraiment efficace

Comme nous l’avons remarqué au cours de notre test, les Realme Buds Air 3 offrent une réduction de bruit particulièrement efficace pour leur prix. Ils sont par exemple capables de réduire les bruits alentour dans le métro, dans la rue ou dans un open space. Ils parviennent même à atténuer les voix humaines. Bien sûr, cette réduction de bruit active reste inférieure à celles proposées par les mastodontes du secteur, Sony et Bose en tête, mais à ce prix, c’est amplement satisfaisant, et plutôt bluffant. Sachez par ailleurs que la réduction de bruit active peut être modulée dans l’application, et qu’un mode transparence est aussi disponible si besoin.

Côté audio, les Buds Air 3 embarquent deux transducteurs de 10 mm et se limitent aux codecs les plus communs, à savoir le SBC et l’AAC. Ici, pas de compatibilité avec l’aptX ou le LDAC, donc. En fonctionnement, les écouteurs proposent une bonne restitution des basses, ce qui permet de profiter d’un rendu plutôt chaleureux, mais l’accent avant tout mis sur les voix, les médiums et les haut-médiums. Globalement, la signature sonore des Buds Air 3 sera tout à fait adaptée aux titres hip-hop et électro. Enfin, concernant leur autonomie, les Realme Buds Air 3 sont capables de tenir, selon la marque, durant 5h30 avec la réduction de bruit et 7h en mode passif. De son côté, le boîtier permettrait de faire passer cette autonomie à 22 heures avec réduction de bruit et 30 heures sans.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Realme Buds Air 3.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références bon marché pour les comparer avec les Realme Buds Air 3, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.