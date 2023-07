Bose QC SE : le jumeau du QC 45 voit son prix chuter à 170 € lors des soldes

Lancé l'année dernière, le Bose QC SE, casque sans fil doté de la réduction de bruit active, reprend un grand nombre de caractéristiques du très apprécié Bose QC 45. L'avantage du QC SE, c'est qu'il est moins cher que son aîné pendant les soldes d'été : au lieu de 269 euros, il est en effet affiché à 179 euros chez Boulanger.

Depuis sa sortie en 2021, le casque Bose QuietComfort 45 est l’une des meilleures références de casque audio doté de la réduction de bruit active. Alors lorsque la marque américaine a choisi, un an après, de lancer une nouvelle version quasi identique de ce modèle, on était à peu près certain que ce Bose QC SE allait lui aussi figurer parmi les références hautement recommandables de la marque. Avec sa restitution sonore de bonne qualité, son excellente réduction de bruit active et sa conception confortable, il marque en tout cas un bon nombre de points. En ces soldes d’été, il a même un autre avantage : son prix, qui bénéficie d’une réduction de 100 euros.

Les points forts du Bose QC SE

Un casque très confortable

Une bonne réduction de bruit active

La présence du Bluetooth multipoint

Habituellement affiché à 269 euros, puis réduit à 199 euros, le casque Bose QC SE est désormais proposé à 170 euros chez Darty et la Fnac après 15 % de remise une fois ajouté dans le panier. On le trouve aussi à 179 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10.

Un confort assuré et des bruits environnants efficacement gommés

Le Bose QuietComfort Special Edition est, comme son appellation l’indique, vraiment confortable. Comme pour le QC 45, son format circum-aural n’y est pas pour rien puisque les écouteurs englobent toute l’oreille au lieu de simplement se poser dessus, comme le feraient ceux d’un casque supra-aural, qui a davantage tendance à accentuer la pression sur le crâne. On a donc ici droit à un casque agréable à porter, y compris sur la durée. Ses coussinets à mémoire de forme sont également là pour maximiser le confort de l’ensemble, qui ne pèse que 240 grammes.

L’autre atout majeur du Bose QC SE, c’est évidemment sa réduction de bruit active très satisfaisante. A l’aide de ses quatre microphones externes et de ses micros internes, le casque sera capable de réduire les bruits résiduels qui n’auraient pas été gommés par l’isolation passive permise par le format circum-aural. La réduction de bruit atténuera très bien les sons de la circulation, dans le train ou encore les distractions dans un open space. En revanche, contrairement à ce que proposent d’autres modèles sur le marché comme le Bose Headphones 700, cette technologie ne pourra pas être modulée grâce à différents niveaux de réduction de bruit : soit la réduction de bruit est activée, soit elle ne l’est pas. On pourra tout de même compter sur le mode « Transparence » (aussi appelé « Attentif ») pour pouvoir entendre distinctement les bruits alentours sans ôter le casque de la tête.

Une autonomie correcte, mais moindre que celle du QC 45

Concernant le son diffusé par le Bose QC SE, celui-ci se révèle plutôt équilibré et dynamique, ainsi que généreux dans les extrêmes. Les aigus, eux, manqueront un peu de naturel, malheureusement. Par ailleurs, notez que le casque bénéficie du Bluetooth multipoint, qui offre la possibilité de connecter le QC SE simultanément à deux appareils (un ordinateur et un smartphone, par exemple) : le basculement d’une source à l’autre sera très fluide.

Enfin, et c’est là la principale différence qui existe entre le QC 45 et le QC SE, c’est que l’autonomie de ce dernier est moins bonne que son aîné. Alors que le premier assure une durée d’utilisation de 24 heures, le QC SE n’en promet que 22. On se consolera avec la charge rapide, qui promet en théorie 3 heures d’écoute en seulement 15 minutes de charge.

