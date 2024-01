Ces écouteurs sans fil proposent un design vraiment original, bien plus confortable

Bose a dévoilé ses écouteurs Ultra Open Earbuds, des écouteurs sans fil qui viennent s'accrocher à l'arrière de l'oreille pour entendre son environnement sonore.

Après ses écouteurs QuietComfort Earbuds II et QuietComfort Ultra Earbuds, Bose a annoncé, cette semaine, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil au design pour le moins original, les Bose Ultra Open Earbuds.

Il s’agit en fait de la première approche de la marque américaine vers des écouteurs au format complètement ouvert. À l’instar de ce que peuvent proposer les Shokz OpenFit ou les Huawei FreeClip, ces nouveaux Ultra Open Earbuds viennent se fixer directement à l’oreille externe pour positionner leurs haut-parleurs dans le pavillon auditif. Ici, pas de format intra-auriculaire ni même de format semi-intra ou d’écouteurs boutons : le conduit auditif n’est absolument pas obstrué, ce qui va permettre à l’utilisateur de rester complètement à l’écoute de son environnement sonore.

Du côté des caractéristiques techniques, Bose est resté, comme à son habitude, particulièrement discret sur ses Ultra Open Earbuds, se contentant d’indiquer qu’ils permettent de profiter de l’audio spatial à la sauce Bose, comme les autres modèles estampillés « Ultra » et qu’ils profitent d’une autonomie annoncée de 7 heures 30. Évidemment, les écouteurs proposant un format ouvert, il ne faudra compter ni sur une isolation passive ni sur une réduction active du bruit.

Des écouteurs qui se fixent à l’arrière de l’oreille

L’originalité des écouteurs vient surtout de leur format qui vient se clipper à l’arrière de l’oreille, comme on avait déjà pu le voir sur de précédentes fuites. « Ils ne bloquent pas l’oreille, mais s’attachent sur le côté, les rapprochant plus d’accessoires de mode que de dispositifs audio traditionnels », indique notamment Bose dans son communiqué de presse.

Pour l’heure, les Bose Ultra Open Earbuds sont prévus pour un lancement aux États-Unis le 22 janvier où ils seront proposés au prix de 300 dollars, soit 275 euros HT. Néanmoins, ce lancement se fait en partenariat avec la marque de mode Kith, partenaire de Bose sur ce produit en édition limitée. On s’attend au lancement d’une version plus classique des Bose Ultra Open Earbuds dans les prochains mois, potentiellement avec davantage de détails techniques, une commercialisation en France et sans le partenariat avec Kith.