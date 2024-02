Avec ces étranges écouteurs, Bose va à contre courant de tout son historique

Réputé pour ses casques et écouteurs à réduction de bruit, Bose a dévoilé des écouteurs au format ouvert, permettant d'entendre tout ce qui se passe autour de vous.

Après la sortie d’une édition spéciale aux États-Unis en partenariat avec la marque de mode Kith, Bose a finalement annoncé ce jeudi l’arrivée en France de ses écouteurs d’un nouveau genre, les écouteurs oreilles libres Bose Ultra — ou Bose Ultra Open Earbuds.

Concrètement, à la manière des écouteurs Huawei FreeClip ou des Shokz OpenFit, les Bose Ultra Open Earbuds sont des écouteurs qui viennent se clipper à l’arrière de l’oreille et se positionner dans le pavillon auriculaire, mais sans rentrer dans le conduit auditif. De quoi permettre à l’utilisateur de rester conscient de son environnement sonore, puisque les conduits restent dégagés. Bien évidemment, en raison de leur format ouvert, les Bose Ultra Open Earbuds ne proposent aucune isolation passive et encore moins de réduction de bruit active. Un choix étonnant alors que la marque américaine est particulièrement réputée pour ses technologies de réduction des bruits ambiants.

Afin de s’assurer que l’utilisateur soit le seul à entendre les sons provenant des écouteurs, Bose indique avoir développé une technologie « OpenAudio » conçue pour diriger au mieux les sons vers le conduit auditif, sans fuite sonore.

Jusqu’à 7,5 heures d’écoute sur une seule charge

Bien évidemment, les écouteurs sont fournis avec leur boîtier de recharge. De quoi permettre jusqu’à 7,5 heures d’utilisation avec les écouteurs seuls. Cependant, comme tous les produits de la gamme « Ultra » de Bose, ces écouteurs à oreilles libres proposent également un mode « immersif » censé produire un effet surround lors de l’écoute de la musique. Une fois ce mode activé, l’autonomie annoncée descend cette fois à 4,5 heures. Avec le boîtier de charge, l’autonomie passe cette fois à un total de 27 heures.

Les Bose Ultra Open Earbuds // Source : Bose Les Bose Ultra Open Earbuds // Source : Bose

Notons par ailleurs que les Bose Ultra Open Earbuds sont certifiés IPX4 et donc protégés contre les éclaboussures, la pluie ou la transpiration. Les surfaces tactiles peuvent par ailleurs permettre de modifier le contrôle de la musique et le volume sonore pourra s’adapter automatiquement en fonction de l’environnement. Les écouteurs sont également compatibles avec le codec aptX Adaptive et avec le protocole Google Fast Pair.

Les Bose Ultra Open Earbuds sont disponibles en précommande en blanc ou en noir. Les premiers exemplaires seront livrés à compter du 20 février avec un prix de vente de 349,95 euros.