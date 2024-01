Bose compterait lancer à son tour des écouteurs sans fil hors du commun

Bose s'apprêterait à lancer des écouteurs au format ouvert qui ne rentrent pas dans le conduit auditif, avec un format original.

Depuis quelques mois, les constructeurs d’écouteurs sans fil cherchent à se diversifier et à aller au-delà des formats classiques, à tiges et intra-auriculaires, notamment pour permettre aux utilisateurs de mieux rester conscients de leur environnement.

L’année dernière, Shokz a ainsi présenté ses écouteurs OpenFit, tandis que Huawei a lancé fin 2023 ses nouveaux modèles FreeClip. Désormais, même Bose s’apprêterait à investir ce marché des écouteurs ouverts avec une nouvelle paire, les Bose Open Ear Clips. Le site MySmartPrice indique en effet avoir pu mettre la main sur plusieurs éléments marketing, de quoi en apprendre déjà beaucoup sur ces écouteurs d’un nouveau genre.

Bien loin des QuietComfort Ultra Earbuds, ces Open Ear Clips seraient des écouteurs ouverts sans aucune isolation passive, de sorte à permettre à l’auditeur d’entendre non seulement sa musique, mais également les sons extérieurs. Les écouteurs resteraient ainsi positionnés dans le pavillon auriculaire, sans rentrer dans le conduit auditif. Par ailleurs, les écouteurs devraient venir se clipser au niveau du cartilage de l’oreille afin d’être bien fixés au niveau de l’anti-hélix grâce à une forme en « G ».

Des écouteurs qui devraient convenir aux sportifs

Compte tenu du format ouvert des écouteurs, on imagine qu’ils ne profiteront pas de réduction de bruit active et qu’ils seront essentiellement orientés vers les sportifs qui souhaitent courir tout en restant conscients de leur environnement et des risques potentiels, notamment de la circulation automobile, comme pour des casques à conduction osseuse.

Bose Open Ear Clips // Source : MySmartPrice Bose Open Ear Clips // Source : MySmartPrice Bose Open Ear Clips // Source : MySmartPrice Bose Open Ear Clips // Source : MySmartPrice

Pour l’heure, le site MySmartPrice indique que le nom n’a pas encore été définitivement décidé par Bose et que les écouteurs pourraient être lancés sous un autre nom. Le site indien indiquait par ailleurs, dans un premier temps, que les écouteurs seraient lancés à l’occasion du CES de Las Vegas. Maintenant que le salon a ouvert ses portes, il semble finalement plus probable que les écouteurs soient présentés officiellement à une autre occasion.