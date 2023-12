Vélos électriques et reconditionnement : comment ce célèbre motoriste donne une seconde vie à ses moteurs

Pour des vélos électriques toujours plus respectueux de l’environnement, le fabricant Brose reconditionne des pièces pour ses moteurs « Reman Drive ».

Lorsqu’il faut changer un composant ou son vélo électrique, la première préoccupation est celle de la batterie. Or, ce n’est pas la seule pièce compliquée à démanteler, puisque le moteur est très dense en composants, et surtout divers. Dans ce domaine, Brose annonce accélérer le reconditionnement de ses moteurs de VAE, avec son programme Reman Drive.

Ce dernier a débuté en 2021, et consiste à réemployer cinq pièces cruciales du moteur, car toutes ne sont pas réutilisables. La marque allemande évoque « des composants électroniques, disques de signal, capteurs de couple et prise de courant ». Ces pièces arrivent dans le centre de Berlin (Allemagne), où elles sont testées puis nettoyées, avant de partir à l’assemblage.

Au total, Brose estime économiser 21 kg de CO 2 par moteur reconditionné, par rapport à un bloc issu de nouvelles pièces. Bien entendu, le fabricant assure que la qualité est identique avec des tests post-production, et intègre de plus les évolutions des derniers modèles. La certification allemande DIN SPEC 91472 est même en chemin pour la garantir. Un Reman Drive serait aussi moins cher qu’un nouveau moteur de vélo électrique Brose et doté de la même garantie de 2 ans.

Nuance toutefois, ces moteurs ne sont pas installés sur des vélos électriques neufs, mais en après-vente, lors d’une réparation par exemple.

Ces moteurs Brose Reman Drive sont arrivés chez les ateliers partenaires en août, mais seulement pour les versions magnésium (plus légères). Les variantes en aluminium arriveront en 2024 pour ceux désirant changer de moteur. Et tous les modèles sont compatibles, du petit Brose C à 50 Nm de couple au Brose S de 90 Nm, en passant par l’intermédiaire Brose T de 70 Nm. Les marques les utilisant sont nombreuses, à l’image de Decathlon avec son Elops 920E Connect, les iWeech ou encore les Rotwild.