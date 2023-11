Le fabricant des vélos électriques Porsche lance la Ferrari des gravels électriques

Spécialisé dans les vélos électriques tout-terrain, Rotwild livre son vélo gravel électrique ultime et sport, le R.R275 X dont la version Ultra tout carbone est hallucinante.

Rotwild ne vous dit peut-être rien : c’est pourtant la marque qui sert de base pour les vélos électriques de Porsche. Le fabricant allemand est donc à prendre au sérieux sérieux, et outre ses « crossovers » livrés à la firme automobile, il s’illustre dans les vélos tout terrain VTTAE, avec trois catégories All-MTB, Enduro et Gravity. Sauf que la tendance des dernières années appartient au vélo gravel électrique, segment sur lequel Rotwild a décidé de lancer son fleuron, le R.R275 X.

Du carbone à foison pour le vélo gravel teuton

Dans sa livrée Ultra ici en photo de Une, c’est une belle bête. Le gravel teuton s’habille d’un cadre tout carbone anguleux imitant un musculaire, mais à géométrie sportive via sa selle haute.

Ici, impossible de discerner le moteur TQ HPR 50 situé dans le pédalier – le même que nous avons utilisé sur le Trek Domane+ SLR 6 AXS durant 2 jours, sur 200 km. Cette motorisation profite d’un poids mini mais d’un couple de 50 Nm, et envoie 550 W pendant 30 secondes grâce à un bouton boost.

Personne ne devinera non plus la (petite) batterie de 250 Wh courant le long du tube diagonal. Respectivement de 1,85 et 1,40 kg, les deux éléments participent à la course à l’allègement extrême, bien que nous ne connaissons pas le chiffre officiel sur la balance. Dommage.

Source : Rotwild Source : Rotwild Source : Rotwild Source : Rotwild Source : Rotwild Source : Rotwild

En tous cas, le Rotwild R.R275 X fait tout pour chasser les kilos, surtout en version Ultra avec des roues bâton carbone monocoque Xentis High-X, chaussées sur des pneus Schwalbe G-ONE R Evo de 28 pouces (700Cx45). Aussi, la fourche, tige de selle et potence maison sont en carbone. Même le pédalier e*Thirteen sur mesure est en carbone.

Entre 9 000 et 12 000 euros, mais un Rotwild avec le must have

Pour le reste, le groupe SRAM AXS Force fournit la transmission 12 vitesses – avec une cassette XG1271 – et les freins à disque 160 mm Centerline XR. Bien vu, littéralement, le vélo gravel Rotwild inclut un éclairage avant Supernova aux feux de croisement (550 lumens) et de position (1 000 lumens) dans la potence, ainsi qu’un feu arrière discret logeant dans le bout de tube supérieur.

Le porte-drapeau des vélos gravel électriques Rotwild R.R275 X Ultra affiche un prix logique attendu à 11 990 euros. Pas si loin du dernier Specialized Creo 2 S-Works ! Pour un budget moins élitiste, une version Pro avec une combinaison de roues/pédalier en aluminium et un groupe Shimano GRX (dérailleur GS, cassette CS 8100, freins RT-MT800) est plus abordable à 8 990 euros, histoire de concurrencer le Trek Domane+SLR 6 AXS récemment enfourché.