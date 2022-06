Citroën ë-C4 X officialisée : une “berline” électrique qui mise sur le confort

Le constructeur français dévoile la Citroën ë-C4 X avec ses traditionnelles suspensions exclusives. C'est un peu la réponse à la Peugeot 408, avec un format assez similaire : mi-SUV, mi-berline, mi-fastback.

Le 22 juin, Peugeot officialisait sa 408. Une sorte de crossover, à mi-chemin entre la berline et le SUV. Faisant partie du même groupe (Stellantis), Citroën lève le voile aujourd’hui sur les C4 X et ë-C4 X. Si la première est la version thermique, la seconde est la version 100 % électrique. Et comme pour la 408, les C4 X et ë-C4 X ont une forme peu conventionnelle, légèrement surélevées mais au format berline, avec une poupe type fastback.

La Citroën ë-C4 X reprend beaucoup de codes stylistiques à sa petite sœur, la ë-C4. Elle s’en distingue réellement par sa partie arrière, qui reprend un peu les formes de la Peugeot 408. À savoir, un toit fuyant se prolongeant sur la malle arrière à la manière d’un fastback. On trouve sur cette malle un petit aileron qui apporte une petite touche de sportivité à l’ensemble. En vue 3/4, il y a un petit air de SUV coupé allemand mixé à un Renault Arkana.

Un coffre de 510 litres !

La longueur de 4,6 mètres permet d’agrandir le coffre par rapport à la C4 classique. On trouve ainsi 510 litres dans la malle avec un espace supplémentaire sous le plancher du coffre. L’empattement similaire à la C4 bicorps (2,67 mètres) ne permet pas de proposer vraiment plus de place à l’intérieur. La largeur atteint 1 800 mm (2 032 mm avec les rétroviseurs déployés) et 1 525 mm pour la hauteur.

Niveau technique, la Citroën ë-C4 X repose sur la même plateforme CMP (EMP1) que sa petite sœur. On retrouve donc la même fiche technique, à savoir un moteur de 100 kW (136 ch) de puissance, doté d’un couple de 260 Nm, lui permettant d’abattre le 0 à 100 en 9,5 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 150 km/h. La batterie, d’une capacité de 50 kWh, permet d’atteindre une autonomie de 360 km sur cycle WLTP.

Pas aérodynamique mais une recharge plutôt rapide

La Citroën ë-C4 X ne semble donc pas être la voiture électrique la plus efficiente malgré son poids contenu de 1 225 kg, et on aurait aimé voir une capacité de batterie un peu plus élevée pour une voiture de ce segment. Le coefficient de traînée grimpe à 0,29 Cx, ce qui induit une certaine prise au vent. Ce n’est pas anormal vu la hauteur et la forme de la voiture.

Le véhicule se rattrape légèrement avec sa recharge (100 kW en DC et 7,4 kW en AC ou 11 kW en option), permettant à la marque française d’annoncer 30 minutes pour passer de 0 à 80 %.

D’un point de vue technologique, la ë-C4 X intègre bien évidemment Apple CarPlay et Android Auto sur son écran HD de 10 pouces avec la nouvelle interface My Citroën Drive Plus reprise à la nouvelle C5. Un second écran, placé derrière le volant, abrite toute l’instrumentation avec l’affichage tête haute en plus. La conduite autonome de niveau 2 est présente par l’intermédiaire de la fonction Highway Driver Assist.

Enfin, pour les conducteurs qui apprécient le confort des Citroën, la fameuse suspension avec butées hydrauliques est toujours de la partie, ce qui permet au constructeur « d’obtenir l’effet ‘tapis volant’ qui a fait la renommée de la marque« .

Prix et disponibilité de la Citroën ë-C4 X

Citroën n’a pas encore annoncé le prix et la disponibilité des C4 X et ë-C4 mais « les ventes commenceront progressivement fin 2022« . En termes de prix, elle devrait se positionner au-dessus de la ë-C4, vendue à partir de 35 300 euros hors bonus écologique.

