Face à la MG4 et la Renault Mégane, Citroën baisse enfin les prix de sa C4 électrique

Au Mondial de l’Auto de Paris, Citroën a présenté la version restylée de la ë-C4. Bonne nouvelle, les prix de cette voiture électrique ont été réduits. De quoi la relancer face à la MG4 ou la Renault Mégane E-Tech ?

Dans la gamme des Citroën électriques, il y avait une sacrée différence de prix entre la Citroën ë-C3 et la ë-C4. La citadine électrique, certes lancée avec du retard et des bugs, propose une autonomie proche de la ë-C4 tout en affichant un tarif 12 000 euros moins cher ! La Citroën ë-C3 est affichée à 23 300 euros, tandis que la ë-C4 est proposée à 35 740 euros.

Citroën a dû réagir pour éviter que les ventes de sa ë-C4 ne s’effondrent. Pour cela, le constructeur aux chevrons a restylé le modèle et revu les tarifs à la baisse, comme le prouve le configurateur de la marque.

À moins de 30 000 euros !

Après avoir rafraîchi le style des Citroën ë-C4 et ë-C4 X, sa variante « à coffre », le constructeur français parvient à contenir le prix de sa compacte électrique à moins de 30 000 euros ! Grâce au bonus écologique de 4 000 euros, le ticket d’entrée dans la gamme passe de 33 850 à 29 850 euros. Ce prix concerne la finition You avec le moteur de 136 chevaux et la batterie de 50 kWh. C’est presque 2 000 euros de moins que la précédente version.

Mais pour profiter d’un tel tarif, il faudra être rapide. En effet, le bonus écologique devrait être réduit en 2025, possiblement à 3 000 euros. Pour maintenir son offre d’accès à la gamme sous les 30 000 euros, Citroën devra encore rogner un peu sur sa marge.

Trois niveaux de finition

Citroën propose une gamme composée de trois finitions :

You : il s’agit de l’entrée de gamme qui s’équipe des aides exigées par la norme GSR 2 notamment, comme l’aide au maintien dans la voie, le freinage automatique d’urgence, la reconnaissance des panneaux mais aussi les radars de recul, le régulateur et le limiteur de vitesse, l’allumage automatique des phares, les rétroviseurs électriques et dégivrants, l’écran tactile 10 pouces, la climatisation automatique bizone ou encore la suspension Advanced Comfort. Le niveau d’équipements est tout à fait correct pour une version d’entrée de gamme.

Citroën ë-C4

Plus : comme son nom l’indique, la finition Plus en apporte plus d’équipements. On remarque la présence de la caméra de recul, rétroviseurs rabattables électriquement ou de roues 18 pouces, mais toujours avec des enjoliveurs.

Max : la finition haut de gamme. Elle propose cette fois-ci des jantes 18 pouces, des vitres arrière surteintées, l’accès démarrage mains libres pratique, la navigation connectée, l’instrumentation sur écran 7 pouces, aide au stationnement avant et sur les côtés.

Le choix entre deux motorisations

Citroën laisse aussi le choix entre deux motorisations qui sont cependant très proches. L’entrée de gamme est la 136 chevaux avec la batterie de 50 kWh permettant une autonomie de 355 km en cycle mixte WLTP. La version ë-C4 X, avec un coffre, utilisant le même moteur et pack de batterie, offre 360 km d’autonomie grâce à un aérodynamisme plus soigné.

Modèle Citroën ë-C4 Dimensions 4,36 m x 2,032 m x 1,525 m Puissance (chevaux) 136 chevaux 0 à 100km/h 9,7 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 150 km/h Taille de l’écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 36250 euros Prix 37 750 € Fiche produit Voir l’essai

Pour la motorisation plus puissante développant 156 chevaux, elle est associée à une batterie de 54 kWh permettant une autonomie WLTP de 415 km pour la ë-C4 et de 425 km pour la ë-C4 X. Les deux motorisations profitent d’une puissance de charge rapide de 100 kW, de quoi passer de 20 à 80 % de la batterie en 30 minutes.

Modèle Citroën ë-C4 X Dimensions 4,6 m x 2,032 m x 1,525 m Puissance (chevaux) 136 chevaux 0 à 100km/h 9,5 s Niveau d’autonomie Conduite assistée (niveau 1) Vitesse max 150 km/h Taille de l’écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 41900 euros Prix 41 900 € Fiche produit Voir l’essai

Tous les prix !

Maintenant il est temps de parler prix ! L’entrée de gamme est donc proposée avec la finition You et le moteur de 136 chevaux à 33 850 euros. Voici l’ensemble des tarifs pour la Citroën ë-C4, exprimés hors bonus :

You Feel Max 136 ch // 355 km 33 850 € 34 800 € – 156 ch // 415 km – 35 800 € 38 000 € Tarifs Citroën ë-C4

Et les prix de la gamme de la ë-C4 X, toujours hors bonus :

You Feel Max 136 ch // 360 km 34 550 € 35 500 € – 156 ch // 425 km – 36 500 € 38 700 € Tarifs Citroën ë-C4 X

Vous l’aurez remarqué : passer à la plus grosse batterie de demande « que » 1 000 euros de rallonge. C’est d’ailleurs sur cette motorisation que les baisses des prix s’accentuent, pouvant diminuer de quasiment 7 000 euros par rapport à la version précédente !

Citroën ë-C4

De quoi repositionner cette Citroën ë-C4 parmi la redoutable concurrence. Nommons la MG4, qui débute à 24 990 euros jusqu’à la fin de l’année avec une autonomie de 350 km, ou la Renault Mégane E-Tech, disponible à partir de 34 000 euros hors bonus avec 315 km d’autonomie. Enfin, n’oublions pas la Volkswagen ID.3, qui est désormais disponible à 31 990 euros hors bonus avec 388 km d’autonomie.