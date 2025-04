Citroën a trouvé le moyen de mettre fin « gratuitement » aux ralentisseurs illégaux

Citroën vient de présenter quelque chose qui n’a pas grand-chose à voir avec une voiture, électrique ou non : un programme de réfection de ralentisseurs partout en France.

Après une année 2024 peu évidente, entre problèmes de fiabilités des moteurs essence, rappels massifs et lancement chaotique de sa ë-C3 électrique, Citroën aborde 2025 avec plein d’entrain.

Outre une salve de nouveautés, la marque vient d’annoncer un programme assez étonnant : la campagne Citroën Bumpboards, visant à remplacer des ralentisseurs non conformes partout en France.

Un chantier d’envergure

Sur le site internet dédié, Citroën rappelle que « 75 % [des 500 000 ralentisseurs installés en France] ne sont pas ou plus conformes aux normes de sécurité en vigueur et sont donc illégaux aujourd’hui ».

Un problème, une solution : la marque propose donc de financer de nouveaux ralentisseurs, au format « coussin berlinois », aux normes et fabriqués en France.

Les conditions sont assez corsées : seules les communes de moins de 15 000 habitants peuvent faire une demande, avec une limite à 50 000 euros par projet, tout en ayant la main sur l’appel d’offre, la sélection des prestataires et les démarches administratives. Citroën ne communique pas non plus sur l’enveloppe totale dédiée à cette opération.

Déjà une commune équipée

En tête de proue de sa campagne : le premier exemple de ces ralentisseurs, posés dans la commune d’Issoire, dans le Puy-de-Dôme. De couleur claire, ils arborent le logo Citroën, accompagné d’un QR code et de la phrase : « La mobilité de demain commence ici ».

Une installation qui semble déborder des conditions initiales : Citroën précise ne financer qu’un seul coussin berlinois par ville, mais les images en montrent deux. En parallèle, la Ligue de Défense des Conducteurs clame l’illégalité de l’installation, se fondant sur un texte de loi interdisant les ralentisseurs sur une voie de desserte de transport public de personnes… mais se prend à son propre jeu, omettant de préciser que l’interdiction se lève sur accord des services concernés.

Qu’importe, Citroën veut « proposer des solutions ingénieuses au service de la vie quotidienne », selon les termes d’Édouard George, directeur de Citroën France, tout en renouant avec son historique de sécurité routière : n’oublions pas les très nombreux panneaux de signalisation d’antan, sponsorisés par la marque.