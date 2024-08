Test de la Corsair M55 Wireless : une souris gamer d’entrée de gamme qui a tout pour plaire

Corsair sort de son chapeau une souris gamer sans fil complète relativement légère et surtout particulièrement accessible. Sur le papier, la M55 Wireless a tout pour devenir un modèle qui fait office de référence.

La souris gamer Corsair M55 Wireless est un modèle sans fil d’entrée de gamme, qui se rapproche beaucoup de la Katar Elite passée entre nos mains il y a déjà plusieurs années. Arborant un design relativement compact, ce nouveau modèle, qui fonctionne à pile, va à l’essentiel en faisant notamment l’impasse sur l’éclairage RGB.

Dotée de 6 boutons personnalisables, le M55 Wireless dispose d’une double connectivité 2,4 GHz et Bluetooth, et propose jusqu’à 400 heures d’autonomie avec une simple pile AA qui fait cependant grimper son poids à presque 80 g. Son capteur optique lui assure un bon tracking des mouvements et d’être ainsi une alliée de choix pour les joueurs.

Comme la Katar Elite en son temps, cette nouvelle M55 Wireless tire son épingle du jeu en étant proposée au prix conseillé de seulement 55 euros. Avec un tel positionnement tarifaire, la dernière née de chez Corsair n’a quasiment aucune concurrence.

Un design brut et très « bureautique »

La M55 Wireless ne brille pas par l’originalité de son design. Une fois sortie de sa boîte, on retrouve face à nous une souris très élémentaire, qui rappelle un peu les modèles bureautiques qui équipent bien souvent les open space des entreprises. L’entièreté de sa coque est d’ailleurs construite en plastique dur, sans aucune zone de grip ni presque aucune texture.

Sa forme rappelle celle de la Katar Elite, qui elle-même semblait trouver son inspiration chez Logitech et sa G305. En main, on retrouve ainsi une souris compacte, sensiblement allongée et peu bombée.

Elle s’adapte par conséquent à la plupart des styles de prise en main, bien que sa taille raisonnable sera probablement un peu juste pour les mains les plus grandes. Loin d’être une souris ergonomique, la M55 Wireless reste cependant agréable à l’usage et trouve naturellement sa place au creux de la main.

Les deux clics principaux sont agréables et réactifs, de même que les deux boutons latéraux qui prennent place sur la tranche gauche.

Cette dernière est d’ailleurs, comme son homologue à droite, légèrement texturée pour améliorer la prise en main de la souris. Tous les boutons sont par ailleurs relativement bruyants, sans pour autant que cela sorte de la norme.

Cette affirmation est d’autant plus vraie pour la molette qui est quant à elle particulièrement audible. Ses crans sont bien marqués, mais elle procure un défilement quelque peu mollasson qui peut déranger.

Elle offre néanmoins un clic bien affirmé et agréable tout en s’accompagnant d’un bouton de changement des DPI doté d’une discrète LED d’indication.

Si elle ne dépasse pas les 60 g sur le papier, le M55 Wireless est une souris qui nécessite obligatoirement une pile AA (fournie dans la boîte) pour fonctionner.

Celle-ci s’installe dans un compartiment accessible en retirant la partie arrière de la coque. La souris atteint alors 80 g. Sans être rédhibitoire, ce poids reste élevé si on le compare à ce qui se fait actuellement sur le marché.

La glisse est assurée par deux imposants patins en PTFE positionnés à l’avant et à l’arrière de la souris. Un troisième patin vient quant à lui cercler le capteur optique qui équipe la M55 Wireless. On profite aussi d’un logement pour stocker le dongle USB ainsi qu’un bouton permettant l’allumage et la bascule entre les deux modes de connexion.

Endurance et double connectivité

Comme souvent avec les souris à pile, la M55 Wireless dispose d’une autonomie généreuse. Sur le papier, Corsair annonce plus de 180 heures avec l’adaptateur USB et jusqu’à 400 heures en Bluetooth. De quoi enchainer sans difficulté de longues sessions de jeu. À titre d’information, et après une semaine d’utilisation, iCue affichait toujours la batterie comme étant pleine.

Autre caractéristique commune à toutes les souris fonctionnant à pile : le M55 ne dispose d’aucune connectique USB. Il sera donc impossible en filaire. À l’usage, les deux méthodes de connexion ne montrent aucun signe de faiblesse. J’ai d’ailleurs pu utiliser la souris en mélangeant de façon régulière le 2,4 GHz et le Bluetooth sans que cela pose le moindre problème. À noter que le dongle SlipStream peut être utilisé pour connecter plusieurs appareils simultanément.

Des performances honorables

Bien que Corsair cherche à le cacher avec quelques manipulations logicielles, la M55 Wireless ne dispose pas du capteur le plus efficace du marché. Si sur le papier, il propose une sensibilité de 24 000 DPI, il s’agit en réalité d’un capteur optique PixArt PAW3311 qui fonctionne nativement à 12 000 DPI, avec une vitesse de 300 IPS et la capacité à supporter des accélérations de 35 g.

Pour autant, à l’usage, difficile de vraiment entrevoir les limites de ce capteur qui s’est montré convaincant, aussi bien en jeu que pour des usages plus classiques. Les joueurs exigeants ou compétitifs seront plutôt tentés de se tourner vers des modèles plus performants. Pourtant, la M55 Wireless reste une souris adaptée à la grande majorité des joueurs, notamment en regard de son prix.

En dehors de son capteur, la conception globale de la souris la rend efficace et agréable dans toutes les situations. Si son poids affecte forcément ses déplacements, les patins en PTFE lui assurent cependant une glisse avec un minimum de friction. Les boutons, globalement tous très réactifs, ne posent aucun problème.

Un pilote iCue qui va à l’essentiel

Le pilote iCue s’est légèrement amélioré sur ses dernières versions. L’usine à gaz qu’il était est un peu plus commode à l’utilisation et également plus simple. C’est d’autant plus vrai avec la M55 Wireless qui se cantonne au paramétrage de ses boutons et au réglage de la sensibilité de son capteur.

Les différents boutons peuvent être configurés pour accueillir diverses fonctions allant des raccourcis clavier aux raccourcis dédiés au système d’exploitation. La sensibilité peut quant à elle être ajustée sur cinq paliers distincts dans lesquels on peut ensuite naviguer à l’aide du bouton dédié.

Tous les réglages peuvent être sauvegardés dans des profils que l’on peut lier à des jeux ou des applications pour une activation automatique. La M55 Wireless dispose par ailleurs d’une mémoire intégrée, qui permet ainsi de conserver nos réglages, qu’iCue soit lancé ou non.

Prix et disponibilité de la souris Corsair M55 Wireless

La souris Corsair M55 Wireless est disponible au prix conseillé de 55 euros.