Prise en main du Dell Latitude 9510 (et 2-en-1) : 30 heures d’autonomie annoncées

Introduction

Au cours du CES 2020, Dell pense aussi à ses clients professionnels. Le Dell Latitude 9510 a été présenté en compagnie de sa variante 2-en-1, et nous avons pu prendre en main les deux pour vous livrer nos premières impressions.

Le CES 2020 a naturellement beaucoup à offrir aux amateurs d’ordinateurs. Et du côté de la marque Dell, on compte bien répondre à l’appel !

Outre le nouveau XPS 13 pour 2020, la marque présente également son nouveau Latitude. Le Latitude 9510 précisément, disponible en classique ou en 2-en-1, s’illustre pour la première fois au salon et nous avons pu le prendre en main en avance. Un ordinateur plus qu’alléchant…

Un écran 15 pouces dans un format 14 pouces

Tout comme le Dell XPS 13 2020, la plus grande nouveauté de ce Dell Latitude 9510 est à voir du côté de son écran. Ici, la promesse tenue est d’avoir réussi à intégrer un écran Full HD de 15 pouces dans un format d’ordinateur similaire à du 14 pouces de diagonale, grâce, une nouvelle fois, à la réduction des bordures.

Il s’agit cependant ici toujours d’un écran au ratio 16:9, faisant que l’ordinateur en lui-même est assez rectangulaire. C’est loin d’être un mal bien évidemment et l’ordinateur a également la force d’être disponible dans un format 2-en-1 (dont l’écran devient tactile) virtuellement en tous points similaires à la version classique, sorti de sa charnière.

Petit point important, particulièrement pour les professionnels semble-t-il puisque cela n’existe pas sur la gamme XPS : un cache intégré peut être physiquement déployé sur la webcam avant, afin de pallier la moindre peur de piratage.

Malgré ce format plus resserré pour un ordinateur de la sorte, Dell se veut confiant sur sa gestion thermique et utilise un nouveau design de ventilateur plus silencieux pour refroidir sa machine.

Toutes les connectiques et 5G intégrée

Mais le plus intéressant, en contraste avec le nouveau Dell XPS 13, est à voir du côté des connectiques. Là où des sacrifices ont dû être faits sur l’ultrabook, le Dell Latitude 9510 semble tout intégrer.

2 ports Thunderbolt 3, un port USB A 3.1 Gen 1, un port HDMI 2.0, un port microSD, il lui manque peu pour tout avoir. Notez en prime qu’en option, un autre port se glisse : une trappe SIM.

Car oui, le Dell Latitude 9510 peut intégrer un modem 5G si vous le souhaitez. Les ingénieurs de Dell ont glissé des antennes pour cela sur les bords des haut-parleurs apposés sur les côtés du clavier, dont l’allure rappelle par ailleurs les smartphones HTC d’il y a quelques années. Voilà qui permet à l’ordinateur de capter efficacement le réseau mobile.

Outre cela, il profite également du nouveau clavier et du nouveau touchpad dévoilés sur le XPS 13, qui sont plus larges et plus confortables. Le tout dans un format 14 pouces qui reste étonnamment léger, avec 1,45 kg au format traditionnel ou 1,5 kg en 2-en-1. C’est là la grande force de ce nouveau modèle et ce qui nous a le plus marqué.

Une autonomie de 30 heures

Le Dell Latitude 9510 profitera des derniers Intel Core i7 vPro, avec un modem Qualcomm pour la 5G. Il pourra être configuré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR3 2133 MHz, choisie pour sa faible consommation.

Le constructeur met en avant plusieurs fonctionnalités pour faciliter la vie des utilisateurs, mais aussi des responsables informatiques des entreprises, notamment sur la gestion des températures au sein du BIOS. Une intelligence artificielle se charge également de gérer les priorités CPU en adaptant la gestion à votre usage.

Mais le plus intéressant n’est pas là. Si le modèle de base du Dell Latitude 9500 sera vendu avec une batterie de 52 Wh, une batterie de 88 Wh est également prévue en option pour une autonomie projetée de trente heures pour le moment. Voilà qui serait un véritable record, mais on aura du mal à y croire vraiment en attendant de pouvoir tester de nous-mêmes cet ordinateur.

Prix et date de sortie du Dell Latitude 9500

Le Dell Latitude 9500 et Dell Latitude 9500 2-en-1 seront tous deux uniquement disponibles uniquement dans ce design en aluminium.

Ils seront disponibles dès le 26 mars prochain. Nous n’en connaissons cependant pas encore le prix.