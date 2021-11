Pourquoi Facebook Portal Go est le meilleur allié de vos visios avec papy et mamie

Facebook (nouvellement Meta) propose une version plus compacte et plus nomade de son Portal : le Portal Go. Petit et sur batterie, il est le compagnon parfait de vos appels familiaux (et professionnels aussi).

Pensé pour être plus nomade que son prédécesseur, le Facebook Portal (qui a obtenu un bon 7/10 lors de son test), le Portal Go lui ressemble beaucoup. Son écran offre la même diagonale de 10 pouces, mais le modèle a été sensiblement amélioré, tant sur le plan de l’interface que sur celui de la connectivité. Pensé aussi bien pour le télétravail que pour les réunions de famille en visio, un appareil nomade pour toute la famille est disponible chez Boulanger pour un prix de 229,99 euros.

La mobilité avant tout

C’est le gros point fort du Facebook Portal Go : il fonctionne sur batterie. Adieu donc le fil et la prise qui condamnaient son grand frère à une sédentarité éternelle. Ce nouveau modèle propose une autonomie de plus d’une journée sans recharge. Il peut donc assurer sans sourciller à la fois vos appels professionnels toute la journée et une partie de Gartic Phone en famille pendant l’apéritif.

Très pratique et léger avec seulement 1,4 kg au compteur, le Portal Go se transporte dans toute la maison avec une très grande simplicité. Pour le configurer, rien de plus simple : il suffit de le charger, de l’allumer, de le connecter au wifi, puis d’y ajouter ses comptes WhatsApp, Messenger ou encore Zoom. Et c’est tout, puisque c’est tout ce dont il a besoin pour être utilisé.

L’écran intelligent de Facebook s’adapte ainsi à toute la famille, des plus jeunes aux seniors les plus connectés.

Sa caméra autonome adapte également son suivi à vos mouvements. Vous n’avez donc plus besoin de bouger votre caméra lorsque vous vous déplacez dans la pièce, le Facebook Portal Go le fait pour vous. Idem si un autre membre de la famille entre dans le cadre, la caméra adapte son angle pour que tout le monde soit visible.

Une protection de la vie privée qui n’est pas en reste

Si vous craignez par ailleurs que votre caméra vous suive un peu trop, et surtout à votre insu, le géant californien a installé sur cette nouvelle mouture un cache physique qui permet de désactiver la caméra à l’envie ou au besoin. Il est également possible de désactiver le micro manuellement de manière à couper toute communication avec l’extérieur.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Facebook rappelle également que sur l’ensemble de ses applications, Messenger et WhatsApp en tête, l’ensemble des communications sont chiffrées de bout en bout, ce qui assure à vos communications d’être sécurisées.

Pensé pour les appels visio, mais pas que

Le nouvel écran de Facebook a appris des nouveaux usages induits par la pandémie, mais aussi des précédents modèles. Aujourd’hui il est clair que la firme américaine destine son nouvel écran connecté aux rendez-vous familiaux, au télétravail, mais également au loisir et à l’information.

On peut évidemment profiter de WhatsApp et Messenger, mais également se connecter à Instagram ou profiter du contenu disponible sur Facebook Live ou Facebook Watch.

D’autres applications sont également mises à l’honneur, notamment Zoom pour les réunions professionnelles, mais également des applications de streaming musical comme Deezer ou Spotify. Si vous préférez les chaînes d’informations, sont déjà préinstallées les applications France TV, BFMTV et RMC.

Le Facebook Portal Go dispose également de Google Chrome installé comme navigateur par défaut ce qui vous permettra d’élargir le champ des possibles quant au contenu que vous souhaitez diffuser à l’écran.

On notera enfin la compatibilité avec Amazon Alexa. Une très belle avancée qui permet d’interagir avec l’assistant vocal Amazon et, de facto, de contrôler toute la domotique configurée par ce biais. Pratique si vous êtes dans une pièce éloignée de votre assistant vocal.

En bref

Facebook Portal Go est finalement un outil dont le maître mot est : nomade. Sa principale force réside dans son côté léger et transportable. Il propose un large choix d’outils de communication, si tant est que vous soyez gros utilisateur des applications made in Facebook pour communiquer avec vos proches.

Il ajoute également un aspect professionnel très intéressant avec la présence de Zoom, ce qui le fait passer comme un outil hybride à la frontière entre le personnel et le professionnel.

Il plaira enfin à toute la famille, des plus au moins technophiles puisqu’il est extrêmement simple d’utilisation. Plus aucune excuse pour rater les réunions de famille en visioconférence ou vos appels professionnels. Le Facebook Portal Go est disponible chez Boulanger au prix de 229,99 euros. Petit bonus supplémentaire, si vous vous offrez un Portal Go, le Portal Mini tombe à 19,90 euros. Pensez-y si vous avez un cadeau de Noël à faire.