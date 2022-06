Pour séduire avec son métavers, Zuckerberg vous offre de la haute-couture

Prada, Balenciaga ou encore Thom Browne : les plus audacieux vont pouvoir profiter de vêtements haut de couture sur leurs réseaux sociaux. En tout cas, leurs avatars. Le Store Avatars fait son apparition sur Facebook, Instagram et Messenger avec des couturiers de renom pour relooker votre double numérique.

Vous n’avez pas les moyens de vous offrir la dernière tenue Prada ou le sweat Balenciaga qui vous fait de l’oeil ? Votre avatar va sans doute, lui, pouvoir. Bienvenue dans ce monde parallèle où votre double virtuel est censé s’en sortir mieux que vous.

C’est en tout cas en partie celui que rêve de créer Mark Zuckerberg avec son métavers dont il pose les pierres petit à petit. Après avoir rejoint ses amis pour jouer en ligne sur Crayta et les avoir laissés s’habiller comme des geeks, il pense aux fashionistas en devenir et fait venir des marques dans son univers.

Sur Twitter, Meta a annoncé l’ouverture d’un Avatars Store, une boutique en ligne sur laquelle vous allez pouvoir acheter des vêtements tout aussi virtuels pour relooker votre avatar sur Facebook, Instagram ou Messenger.

Need a fresh fit for your avatar? We're launching our Avatars Store on Facebook, Instagram and Messenger so you can buy digital clothes. Mark Zuckerberg and @evachen212 tried out new looks from @BALENCIAGA @Prada @ThomBrowne ✨https://t.co/7SN0hdYz2D pic.twitter.com/Bp9zeK2ZNl

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 17, 2022