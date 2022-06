Facebook va s’inspirer de Discord pour la refonte de ses groupes

Facebook change la façon dont les groupes fonctionnent sur le réseau social. Ce dernier multiplie les canaux au sein d'un groupe en reprenant ce que peut faire Discord, avec des salons vocaux et textuels notamment.

Meta est en train de mettre en place une stratégie pour relancer Facebook, actuellement en perte de vitesse et avec une audience qui vieillit. Il y a quelques jours, on a appris que Facebook ressemblera de plus en plus à TikTok, pour tenter quelque chose de nouveau. Le réseau social a indiqué dans un communiqué publié mardi 28 juin que ce sont également les groupes Facebook qui vont évoluer ; des communautés qui font aujourd’hui une partie de sa force. Facebook va donc modifier leur fonctionnement en se basant sur ce que peuvent faire Discord ou Slack.

Un nouveau menu pour accéder à tous vos groupes

Après le fil d’actualités de vos groupes, Facebook insiste en ajoutant une nouvelle barre latérale, testée en ce moment. Ce menu va « répertorier vos groupes et leurs dernières activités, comme les nouvelles publications ou les discussions ».

On peut également épingler des groupes pour les mettre en favoris et les faire apparaître en premier. Une barre latérale qui permet aussi de découvrir d’autres groupes Facebook ou d’en créer.

Plusieurs canaux dans un même groupe

Au sein de chaque groupe désormais, un nouveau menu sera présent. Il comprendra « des événements, des boutiques et une variété de canaux », comme des discussions Messenger ou des chats vocaux. Ce sont les administrateurs qui peuvent créer ces canaux afin de créer des espaces de discussions restreints avec potentiellement moins de membres actifs. De quoi aussi organiser les communautés qui peuvent être réunies autour d’une thématique assez large. Au sein d’un groupe, il y aura plusieurs sous-groupes et donc plusieurs fils de publications.

Enfin, des discussions Messenger pourront être créées autour d’un sujet au sein d’un groupe. Mais Facebook va plus loin avec notamment la possibilité de créer des salons vocaux, dans Messenger également.

Tous ces changements « seront disponibles publiquement dans les mois à venir », a appris Kate Cichy, porte-parole de Meta, à The Verge.

