Vous avez bloqué certains de vos contacts Facebook et maintenant vous désirez les débloquer ? Cette opération est très simple, aussi bien à partir d’un navigateur internet que de l’app mobile.

Vous avez bloqué des contacts sur Facebook et vous vous apercevez après coup que vous ne désirez finalement plus couper les ponts. Voici donc comment revenir sur votre décision et rouvrir votre fil d’actualité à certaines personnes.

Comment débloquer une personne sur Facebook ?

Comment débloquer une personne sur Facebook sur le site internet ?

Pour commencer, connectez-vous à Facebook, ensuite suivez les étapes suivantes :

Faites un clic gauche sur votre photo de profil en haut à droite.

Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Paramètres et confidentialité.

Puis, dans le menu suivant, cliquez sur Paramètres → Confidentialité → Blocage .

→ → . Sélectionnez Bloquer des utilisateurs dans la partie droite de la fenêtre.

La fenêtre qui s’affiche vous propose d’ajouter un blocage ou de consulter la liste des personnes bloquées.

Sélectionnez cette dernière option ; s’affiche alors la liste des personnes bloquées par vos soins.

Il suffit de cliquer sur le bouton Débloquer à droite du nom de la personne que vous souhaitez autoriser de nouveau.

à droite du nom de la personne que vous souhaitez autoriser de nouveau. Facebook vous demande de confirmer que vous désirez débloquer cette personne et vous avertit qu’elle aura de nouveau accès à votre fil d’actualité.

Comment débloquer une personne sur Facebook sur l’app mobile ?

Pour commencer, lancez l’application Facebook. Ensuite, suivez les étapes suivantes :

Appuyez sur votre photo en haut à droite de l’app.

Dans le menu qui apparaît, passez la partie dédiée aux raccourcis pour identifier la ligne Paramètres et confidentialité, puis sélectionnez Paramètres.

Sur la page suivante, appuyez sur Paramètres du profil → Blocage.

La fenêtre qui s’affiche vous propose d’ajouter un blocage et, juste en dessous de cette offre, vous avez votre liste des personnes bloquées.

Cliquer simplement sur le bouton Débloquer à droite du nom de la personne que vous souhaitez autoriser de nouveau.

Facebook vous demande de confirmer que vous souhaitez débloquer cette personne et vous rappelle qu’elle aura de nouveau accès à votre fil d’actualité.

Vous savez maintenant comment débloquer un contact et si vous vous êtes trompés ou que vous vous rendez compte que ce déblocage était une mauvaise idée… Il vous faudra patienter 48 heures avant de pouvoir de nouveau le bloquer.

