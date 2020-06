Facebook : on vous explique comment supprimer vos vieux posts en quelques clics

Avec son nouvel outil de gestion de l'activité, Facebook nous file un gros coup de main pour supprimer en masse les vieux posts de notre profil. On vous explique aujourd'hui pas à pas comment profiter de l'occasion pour faire le ménage très simplement sur votre compte.

Dans sa grande mansuétude, Facebook a lancé cette semaine un nouvel outil simplifiant la suppression de vieux posts pour faire le tri dans ses publications et afficher un profil plus propre. Pratique puisqu’elle nous permet de supprimer à la volée de nombreuses publications d’un coup, cette nouvelle fonctionnalité est toutefois un peu enterrée dans les réglages du réseau social. On vous explique donc comment la trouver et surtout comment sauter sur l’occasion pour reprendre le contrôle sur vos posts en quelques clics !

Comment supprimer vos vieux posts sur l’application Facebook ?

Nous allons nous pencher sur le cas de l’application Facebook. Ici tout commence depuis le menu déroulant (onglet à droite des notifications). Descendez tout en bas du menu et cliquez sur « Paramètre et confidentialité », puis rendez-vous dans « Paramètres ». Descendez à nouveau jusqu’à trouver votre « Historique personnel ». On touche au but…

Vous avez maintenant à faire à l’historique de votre activité sur Facebook. Cliquez sur le bouton « Gérer l’activité », en haut de l’écran, puis sur « Vos publications ». C’est ici que vous allez pouvoir agir pour supprimer ou archiver de vieux posts en masse si le besoin s’en fait sentir, en cochant les contenus indésirables et en choisissant l’option voulue.

Si vous cliquez sur « Filtres », en haut de ce menu, vous pourrez affiner votre recherche en sélectionnant une catégorie de publications et contenus (statuts, notes, photos, vidéos, publications issue d’autres applications…), une date de début et de fin pour votre recherche, et / ou des personnes mentionnées ou impliquées dans ces publications. De quoi faire un tri relativement précis…

Des posts conservés 30 jours avant suppression définitive (et quelques exceptions à la règle)…

Comme le précise TechRadar, si Facebook souhaite nous laisser gérer plus facilement nos contenus à notre guise, il existe tout de même quelques limites au concept et aux suppressions de posts. Par exemple, vous ne pourrez pas supprimer ou archiver des publications vous concernant si elles ont été publiées depuis le compte d’un autre utilisateur.

Pour éviter les suppressions par erreur (et accessoirement vous permettre de changer d’avis), Facebook conservera vos posts supprimés pendant 30 jours. Passé ce délai, la suppression sera effective et surtout définitive. Archiver de vieilles publications peut ainsi être un bon moyen de limiter leur visibilité sans pour autant leur tourner le dos à jamais.