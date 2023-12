Ce smartphone obtient la note de réparabilité parfaite chez iFixit, et ce n’est pas une surprise

Pour la quatrième fois consécutive, Fairphone obtient le meilleur score de la part d'iFixit pour la réparabilité de son Fairphone 5.

Dans le domaine du démontage et de la réparabilité des appareils électroniques, les guides d’iFixit font figure de référence. Bien avant les indices de réparabilité mis en place en France, le site américain proposait déjà des guides et des notes, sur 10, pour jauger de la facilité de réparer des PC portables, des consoles de jeu ou des smartphones.

C’est donc sans surprise que le site a évalué récemment la réparabilité du Fairphone 5, le dernier modèle en date du constructeur néerlandais orienté vers l’aspect démontable, modulable et éthique de ses composants. Publié ce jeudi, ce guide octroie la note parfaite de 10/10 au Fairphone 5.

iFixit salue notamment la modularité de l’appareil ainsi que l’accès particulièrement simple à l’ensemble des composants qui peuvent être retirés sans outils complexes :

Il profite d’une conception modulaire avec un accès simple aux éléments critiques, une accessibilité facile et un prix raisonnable des pièces détachées. Par ailleurs, Fairphone fournit les informations nécessaires à la réparabilité.

Un sans faute de la part de Fairphone

Cependant, cela ne signifie pas pour autant que Fairphone s’est reposé sur ses lauriers. Selon iFixit, le constructeur a continué d’améliorer sa formule au-delà même de l’aspect matériel. Cela passe notamment par l’intégration d’une puce industrielle QCM6490 de Qualcomm et non pas d’un processeur Snapdragon, plus habituel pour un smartphone : « C’est la puce industrielle la plus puissante de Qualcomm, mais certainement pas la technologie la plus à la pointe du constructeur. Cependant, en raison de sa cible industrielle, le QCM6490 aura droit à un support bien plus long dans le temps que les puces classiques de Qualcomm ». Dès lors, l’intégration de cette puce est censée garantir une plus grande longévité du smartphone, notamment avec de futures mises à jour d’Android.

À titre de comparaison, le Galaxy S23 Ultra de Samsung avait obtenu la note de 4/10, l’iPhone 15 celle de 4/10 et le Nokia G22 un 8/10. Non seulement Fairphone est le seul constructeur à avoir déjà atteint la note de 10/10, mais la marque l’a désormais atteinte sur quatre smartphones : le Fairphone 2, le Fairphone 3, le Fairphone 4 et le Fairphone 5.