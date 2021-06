Fossil Gen 6 : la future montre goûtera au nouveau WearOS, mais pas ses grandes sœurs

La Fossil Gen 6 (si elle est bien baptisée ainsi) bénéficiera de la nouvelle version de WearOS. Cependant, la marque ne mettra pas à jour ses montres déjà existantes.

Grâce au récent travail de Google et de Samsung, des changements majeurs doivent être apportés à WearOS plus tard cette année. Des changements dont bénéficiera la nouvelle montre premium de Fossil — probablement la Gen 6 –, contrairement aux modèles déjà existants de la marque.

C’est ce qu’on apprend dans une interview du directeur commercial de Fossil, Greg McKelvey et de Steve Prokup, vice-président senior des appareils connectés. Dans cet entretien en chat vidéo, les dirigeants de Fossil ont révélé qu’ils commenceraient avec un produit phare cet automne avec un « design de grande marque », ainsi qu’un « prix premium ».

D’autres marques du groupe Fossil (Marc Jacobs, Diesel, Emporio Armani, Michael Kors…) suivront le mouvement. Pour autant les montres existantes serviront d’option abordable pour le groupe, ce dernier ne jugeant pas pertinent de décliner d’emblée la nouvelle génération en plusieurs versions.

Une montre compatible réseau cellulaire ?

« Certaines mises à niveau matérielles assez importantes » ont été vantées pour la prochaine montre de Fossil, dont des « nouvelles puces » non spécifiées pour le moment, et qui devraient offrir des performances plus rapides, mais aussi une meilleure autonomie de la batterie. Autre nouveauté mentionnée : Fossil aimerait s’associer à des opérateurs pour offrir une connexion cellulaire LTE afin d’élargir le public qui pourrait être attiré par ses appareils.

En termes de fonctionnalités, les boutons latéraux et les couronnes tournantes devraient rester, tandis que le tactile restera la méthode d’interaction principale avec la montre.

Pas d’explications officielles

Enfin, concernant la non prise en charge de la nouvelle plateforme Wear OS sur les anciens modèles de la marque, aucune justification n’a été avancée. Tout porte à croire que Fossil souhaite désormais mettre le paquet dans ses nouvelles montres sans mobiliser trop d’ingénierie dans la mise à jour des anciennes…