Garmin Enduro 2 : cette montre connectée sportive promet plus d’un mois d’autonomie

Garmin a annoncé une nouvelle montre connectée sportive, l'Enduro 2, avec la promesse de 34 jours d'autonomie et jusqu'à 46 jours avec la recharge solaire.

On connaît les montres connectées aux fonctions poussées, on connaît les montres cardio-GPS optimisées pour les usages sportifs. Il faudra désormais faire avec les montres sportives ultra endurantes, destinées aux adeptes de trek ou de trails. C’est justement une montre à l’autonomie impressionnante qu’a dévoilée cette semaine Garmin.

Quelques mois après la présentation de ses Forerunner 955 et Forerunner 255, destinées avant tout à la course à pied, le constructeur américain a dévoilé mardi 9 août une nouvelle montre connectée destinée à l’ultra endurance, la Garmin Enduro 2. Logiquement, il s’agit de la montre connectée succédant à la Garmin Enduro, présentée l’an dernier. Comme le précédent modèle, la nouvelle Garmin Enduro 2 reprend en fait une formule proche de celle d’une autre montre haut de gamme du constructeur, la Garmin Fenix 7X, mais met l’accent sur l’autonomie pour une utilisation prolongée, y compris avec le GPS activé.

Dans le détail, la montre est équipée d’un écran de 1,4 pouce utilisant la technologie MIP transflectif et avec une définition de 28à x 280 pixels. De quoi assurer une bonne lisibilité, même en plein soleil. On va également retrouver un boîtier en titane et un verre en saphir pour une meilleure résistance. Deux bracelets sont également proposés en fonction des usages : en silicone ou en nylon. Elle propose également un verre solaire qui va permettre une recharge supplémentaire si vous êtes en extérieur en plein soleil. Notons par ailleurs que la navigation peut se faire à l’aide des boutons ou de l’écran tactile. Elle intègre également une lampe LED pour vous éclairer dans l’obscurité.$

Mesure complète de l’effort et autonomie d’un mois

Bien évidemment, la Garmin Enduro 2 intègre de nombreuses mesures de santé et de performances sportives. La montre connectée vous permet de mesurer votre fréquence cardiaque, dispose du suivi de géolocalisation GNSS multi-bandes, de la mesure de variabilité de la fréquence cardiaque, de la mesure de la puissance en course à pied, du mode Stamina pour évaluer votre endurance au long d’une course de fond, d’un lecteur musical via Deezer, Spotify ou Amazon Music, des mesures de VO2Max et de SpO2, de la fonction Body Battery — pour indiquer si vous êtes suffisamment reposé pour vous entraîner — du suivi de la respiration et du paiement sans contact via Garmin Pay.

La Garmin Enduro 2 // Source : Garmin La Garmin Enduro 2 // Source : Garmin

Surtout, par rapport à une Fénix 7X, la Garmin Enduro 2 met l’accent sur son autonomie. Garmin annonce en effet jusqu’à 34 jours d’autonomie en mode montre connectée — 46 jours avec la recharge solaire — et jusqu’à 110 heures d’utilisation avec suivi GPS activé — 150 heures avec la recharge solaire.

La Garmin Enduro 2 est cependant proposée au prix fort. Elle est en effet disponible depuis cette semaine au tarif de 1099,99 euros.

