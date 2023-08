Venu 3 : Garmin lance une montre connectée conçue pour la santé, le sport et… la sieste

La nouvelle Garmin Venu 3 est la première montre connectée du constructeur à suivre les sports en fauteuil roulant, mais également à proposer un coach de sommeil.

On s’y attendait depuis quelques jours après les fuites de la semaine dernière. Garmin a finalement présenté, ce mercredi, ses nouvelles montres connectées orientées vers le fitness et la santé : la Garmin Venu 3.

Comme la Garmin Venu 2 d’il y a deux ans, il ‘agit d’une montre connectée sportive, mais dotée d’un écran Oled et non pas MIP transflectif. Il faut dire que la montre se destine avant tout à un usage en intérieur, pour la salle ou les séances de fitness.

Deux montres pour deux formats

Concrètement, la montre est déclinée en deux formats avec la Garmin Venu 3 et la Garmin Venu 3S de petite taille. Logiquement, les caractéristiques vont être légèrement différentes en fonction du modèle :

Garmin Venu 3 : 45 mm, écran de 1,4 pouce, 454 x 454 pixels, 324 pixels par pouce, jusqu’à 14 jours d’autonomie (11 heures en suivi multi-GNSS avec musique)

Garmin Venu 3S : 41 mm, écran de 1,2 pouce, 390 x 390 pixels, 325 pixels par pouce, jusqu’à 10 jours d’autonomie (8 heures en suivi multi-GNSS avec musique)

La Garmin Venu 3 // Source : Garmin La Garmin Venu 3S // Source : Garmin

Contrairement à ce qu’on a pu penser avec les précédentes fuites, la Garmin Venu 3 ne s’inspire finalement pas de la Galaxy Watch 6 Classic. Si la lunette intégrée au boîtier est différente sur le grand modèle, elle n’est cependant pas tournante et ne permet donc pas de naviguer dans l’interface. Il faudra donc se contenter de l’écran tactile ou de la navigation avec les trois boutons présents sur la tranche.

Contrairement aux modèles Forerunner, Epix ou Fenix, dédiés spécifiquement aux activités en extérieur, la Garmin Venu 3 ne propose pas de suivi GPS multibande, mais seulement un suivi multi-GNSS compatible GPS, Glonass et Galileo. En revanche, elle embarque bien le capteur cardiofréquencemètre de dernière génération de Garmin, l’Elevate Gen 5, inauguré avec les Garmin Epix Pro Gen 2 et Fenix 7 Pro.

Des fonctions avancées pour la récupération

Surtout, la Garmin Venu 3 reprend plusieurs fonctionnalités issues des modèles plus sportifs comme le suivi de la « body battery » — qui va évaluer votre réserve d’énergie au fur et à mesure de la journée — la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque et les rapports matinaux.

La montre inaugure également certaines fonctionnalités encore inédites chez Garmin comme un mode dédié pour les personnes en fauteuil roulant qui va comptabiliser non pas le nombre de pas parcourues, mais de poussées, et proposer un suivi adapté des activités.

La Garmin Venu 3 est par ailleurs la première montre Garmin à proposer un coach de sommeil ne se limitant pas au score, mais intégrant des conseils. La montre peut aussi mesurer votre temps de repos durant les siestes, une fonction qui n’était jusqu’à présent pas prise en charge chez Garmin.

Notons enfin que la Garmin Venu 3 peut également permettre de passer des appels vocaux grâce à un micro et un haut-parleur intégrés. En revanche, contrairement à la Venu 2 Plus, elle ne propose pas de mesure d’électrocardiogramme.

Les Garmin Venu 3 et Venu 3S sont toutes les deux disponibles dès ce mercredi au prix de 499,99 euros.

