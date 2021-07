Google évoque par erreur les « Pixel 6 » et « Pixel 6 XL » avant de tout supprimer

Les prochains smartphones de Google font encore parler d'eux, et cette fois l'information vient directement de Google.

C’est désormais un secret de polichinelle : Google travaille sur deux nouveaux smartphones haut de gamme sous la gamme Pixel. On connait déjà une partie de leurs caractéristiques, leur design et beaucoup d’autres choses. Le nom des deux mobiles était toutefois de l’ordre de la supposition jusqu’à présent. Nommé Pixel 6 et Pixel 6 Pro par les rumeurs, le nom commercial ne serait pas si différent des habitudes de Google finalement.

Google évoque puis supprime des références d’un formulaire

Cette nouvelle « fuite » vient directement de Google. La firme a publié un formulaire à l’intention des développeurs dans lequel elle mentionne explicitement le Pixel 6 et le Pixel 6 XL comme deux exemples de smartphones, comme l’a repéré le site XDA-Developers.

Le formulaire a depuis été édité pour supprimer ces exemples. Évidemment, il pourrait s’agir d’une simple erreur de la part de l’auteur, et il est impossible de le savoir pour le moment. On peut tout de même trouver amusant de voir Google évoquer lui-même ses futurs smartphones qui ont fait l’objet de nombreuses fuites. Nous n’allons pas conclure définitivement sur une simple mention texte, certaines fuites évoquent toujours « Pixel 6 Pro » pour le nom du prochain smartphone haut de gamme de Google. Pourtant, la marque « XL » a toujours été utilisée par la firme pour se différencier des autres marques.

Rendez-vous en octobre 2021 pour en avoir le cœur net. C’est le mois de présentation attendu pour les nouveautés « made by Google ».