Pas besoin d’attendre Android 12 : Google fait le plein de nouvelles fonctions

Nearby Share, contrôle facial du smartphone, dossier privé dans Google Photos, la firme a annoncé une flopée de nouveautés à venir sur Android, sans avoir besoin de passer à Android 12.

Alors que la sortie d’Android 12 est attendue pour le mois prochain, Google vient de faire le plein d’annonces de nouvelles fonctionnalités prévues pour son système d’exploitation. Particularité de celles-ci, elles ne sont pas liées à la sortie d’Android 12 et seront également proposées sur les précédentes versions de l’OS mobile de Google.

Ce jeudi, ce sont ainsi une flopée de nouvelles fonctionnalités liées à Android, Android Auto ou à différentes applications de l’éditeur qui ont été mises en avant par Google.

La première d’entre elles concerne une nouveauté qui arrivera également sur Android 12 : le contrôle de l’interface du smartphone à l’aide du visage. Cette fonction, qui trouvera un intérêt en particulier pour les personnes à mobilité réduite, permet de créer des raccourcis qui peuvent être déclenchés avec certaines expressions faciales. Elle s’appuie en fait sur la fonction Camera Switches au sien de la suite d’accessibilité d’Android, mais également sur Project Activate. « Project Activate est une nouvelle application qui simplifie la communication et votre expression sur le moment. Vous pouvez utiliser des expressions faciales et des mouvements de yeux pour activer des actions présélectionnées », indique Google.

Le clavier Gboard et Google Photos vont également avoir droit à quelques nouveautés. Le premier va ainsi profiter de 1500 stickers supplémentaires basés sur la fonction Kitchen Emoji qui permet de créer des images en fusionnant deux emojis. Google va également simplifier le copier-coller sur son clavier pour séparer les éléments d’un bloc de texte si plusieurs informations importantes ont été copiées. Du côté de Google Photos, la firme va ajouter une fonction déjà présente sur les smartphones Pixel : le dossier verrouillé. Ce dossier vous permettra de ranger des photos et vidéos privées, protégées par un mot de passe. Les contenus du dossier ne s’afficheront par ailleurs ni dans la galerie générale de Google Photos, ni dans les galeries de vos autres applications.

Un meilleur contrôle d’Android TV et de Nearby Share

Google a également annoncé davantage de contrôle pour les téléviseurs Google TV ou Android TV sur le smartphone, ainsi qu’une gestion plus simple des rappels grâce à Google Assistant. Il sera ainsi possible de demander à l’assistant vocal de lire tous les rappels pour qu’il vous en fasse la liste. La fonction Nearby Share, qui se pose en alternative d’AirDrop sur Android, va également ajouter une couche de protection avec de nouveaux paramètres de visibilité. Vous pourrez mieux choisir qui, autour de vous, pourra vous envoyer des fichiers, s’il s’agit uniquement de vos contacts, de tout le monde ou de personne.

Enfin, Google a également annoncé quelques nouveautés pour Android Auto. On peut notamment citer la gestion du compte professionnel pour accéder aux rendez-vous présents uniquement sur un agenda, ou une mise à jour de Waze sur Android Auto. L’application de navigation va en effet profiter d’une nouvelle interface avec un mode nuit et une mise en avant de la carte et des directions.

Ces différentes fonctionnalités seront proposées dans les prochaines semaines à l’ensemble de smartphones Android. Google n’a cependant pas précisé quelles versions d’Android auront droit à telle ou telle nouvelle fonctionnalité.