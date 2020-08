Nearby Sharing : l’AirDrop de Google commence à arriver sur Android 6 et plus

Google a annoncé que Nearby Sharing, sa fonctionnalité de partage de fichiers à proximité, arriverait dans les prochaines semaines et dès aujourd'hui sur certains Google Pixel et smartphones Samsung.

Cela fait désormais quelques mois que l’on a vu apparaître Nearby Sharing, la solution de partage de fichiers à proximité de Google. Néanmoins, l’éditeur d’Android a décidé de prendre la plume pour détailler cette fonctionnalité dans un billet de blog.

Daniel Marcos Schwaycer, l’un des responsables d’Android, a en effet publié un article ce mardi afin de présenter en détail le fonctionnement de Nearby Sharing. Pour rappel, cette fonctionnalité vous permet d’envoyer facilement des images ou d’autres types de fichiers à une personne à proximité. Une fonctionnalité qui reprend en fait le concept de ce que les utilisateurs de produits Apple connaissent depuis bien longtemps avec AirDrop. Google avait déjà proposé un système de ce type avec Android Beam, avant d’y mettre fin l’an dernier, avec la version bêta d’Android 10.

Dans son billet de blog, Google rappelle que Nearby Sharing peut fonctionner aussi bien lorsque vous êtes connecté à Internet, avec un partage en Wi-Fi ou en 4G, que lorsque vous êtes déconnecté, à l’aide du Bluetooth ou du Wi-Fi Direct. Pour rappel, pour partager un fichier à l’aide de cette fonctionnalité, il suffit d’appuyer sur les options de partage d’Android, puis de sélectionner l’option « Partage à proximité » et de choisir le contact à qui envoyer le fichier.

Une disponibilité « dans les prochaines semaines »

Mais le plus intéressant dans l’article mis en ligne sur le blog de Google reste la disponibilité. En effet, si on a déjà pu découvrir Nearby Sharing sur quelques appareils Android, la fonctionnalité était jusque là réservée aux utilisateurs inscrits au bêta test. Un nombre qui devrait clairement augmenter dans les prochaines semaines comme le précise la firme de Mountain View. « Certains Google Pixel et appareils Samsung seront les premiers smartphones à recevoir Nearby Sharing dès aujourd’hui. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour apporter Nearby Sharing à davantage de smartphones de l’écosystème Android dans les prochaines semaines », précise ainsi Google. Concrètement, cela signifie qu’il ne reste plus qu’à attendre la mise à jour de votre smartphone pour qu’il puisse profiter de la fonctionnalité.

Rappelons que Nearby Sharing n’est pas lié à Android 11 et que la fonction sera compatible avec tous les smartphones équipés d’Android 6 ou d’une version supérieure. Rappelons que cela concerne 84,9 % des appareils sous Android sur le marché.

Par ailleurs, comme le précise Google dans son article de blog, l’éditeur ne compte pas s’arrêter aux seuls smartphones. La firme a d’ores et déjà annoncé qu’elle serait portée sur les ordinateurs dotés de Chrome OS : « Dans les prochains mois, Nearby Sharing fonctionnera avec les Chromebooks, vous pourrez donc partager facilement des fichiers entre un smartphone Android et un Chromebook, et vice versa ».