Gros bug de notification sur cette app Google : voici comment régler le problème

De nombreux appareils Android, en particulier des Samsung, semblent touchés par un problème de notifications envoyées en boucle par l'application de reconnaissance vocale : Speech Services by Google. Voici comment s'en débarrasser.

De nombreux utilisateurs se plaignent depuis le 9 janvier dernier d’une application parfaitement inconnue de la rédaction de Frandroid, et pourtant téléchargée plus de 3 millions de fois, mais surtout installées sur plus de 10 milliards d’appareils selon le Play Store. Son petit nom Speech Services by Google.

Il s’agit en réalité d’une application de reconnaissance vocale qui retranscrit vos propos en texte écrit ou qui peut lire un texte à voix haute. Elle est évidemment utile dans un cadre d’accessibilité, mais pas seulement.

Une note de 1,5 sur le Play Store

Problème, chez de nombreux utilisateurs, l’application leur envoie en boucle une notification leur indiquant qu’elle est « en attente d’une connexion réseau ». Un bug ennuyeux, qui viderait la batterie selon certains utilisateurs. L’application a du coup récolté la très mauvaise note de 1,5 sur le Play Store en France.

Sur le support de Google, une utilisatrice a partagé le souci et près de 4000 personnes ont voté, laissant entendre qu’elles étaient touchées aussi.

Le souci semble toucher en particulier des appareils ayant quelques années au compteur et en particulier de Samsung. On aperçoit dans les commentaires beaucoup de Galaxy S8 ou S9 par exemple. Au vu de la grande popularité des appareils Samsung, cela peut aussi être un effet de grossissement.

Comment régler le problème

Le site Next Pit a trouvé un possible correctif que nous vous avons retranscrit ici :

Ouvrez l’app Google, tapotez sur votre photo de profil et ouvrez les paramètres

Appuyez sur Voix

Tapotez sur Reconnaissance vocale hors connexion

Appuyez sur mise à jour auto

Choisissez « Mettre à jour les packs de langue automatiquement à tout moment. Des frais de données peuvent s’appliquer. »

Retournez dans « Installés » et appuyez sur le langage qui n’est pas mis à jour, puis mettez-le à jour manuellement.

Après avoir redémarré votre téléphone, la notification devrait avoir disparu. N’hésitez pas à répéter ces étapes pour repasser le réglage des mises à jour automatiques sur le Wi-Fi afin d’éviter de consommer vos données mobiles inutilement.

Il peut aussi être utile de nettoyer le cache de l’application. Pour ce faire, allez dans vos paramètres, ouvrez l’onglet Apps, cherchez l’application Speech Services by Google, allez dans stockage puis cliquez sur nettoyer le cache.

Vous pouvez aussi bien sûr masquer les notifications de l’app qui vous gêne pour mettre la poussière sous le tapis et oublier son existence.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.