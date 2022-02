Un bug de plus découvert pour le Pixel 6… et cette fois, il gène les réparateurs

Le Google Pixel 6 pose aussi problème aux réparateurs. On apprend cette semaine que l'outil de calibration du capteur d'empreintes, conçu par Google à destination des techniciens officiant sur l'appareil, fait des siennes.

En dépit de leurs incontestables qualités, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro s’illustrent depuis leur lancement par une longue suite de bugs. Et visiblement, ça continue. 9to5Google rapporte que le dernier smartphone de Google est victime d’un souci logiciel supplémentaire. Plus précisément, c’est l’outil de calibration dédié à son capteur d’empreintes qui tracasse cette fois les réparateurs. Ce problème, mis en évidence sur YouTube par Louis Rossmann (propriétaire d’une chaîne de réparation basé à New York), n’est pas tout à fait nouveau : il rôde visiblement depuis novembre.

En l’occurrence, l’outil affiche chez certains utilisateurs un message d’erreur indiquant que Google « n’a pas pu trouver le logiciel de calibration spécifique à cet appareil ». Il est alors impossible de calibrer le capteur d’empreintes intégré à l’écran du Pixel 6 après une réparation. Comme le précise 9to5Google, ce bug concerne autant les réparateurs professionnels que les utilisateurs souhaitant par exemple remplacer l’écran du Pixel 6 par leurs propres moyens.

Un problème de compatibilité avec Windows ?

L’outil, qui doit être installé sur un ordinateur pour fonctionner, pourrait être victime de problèmes de compatibilité avec Windows. C’est en tout cas une piste avancée sur Reddit par un utilisateur assurant être technicien Google certifié. D’après lui, l’utilitaire fonctionnerait sans problème sur les Chromebook. Reste à savoir combien de réparateurs officient sur des appareils animés par ChromeOS…

9to5Google, qui a écumé les forums d’aide, rapporte qu’un employé de Google a indiqué en début de mois qu’il se pencherait sur la question. Aucune nouvelle n’a toutefois été donnée depuis. Notons par contre qu’on ignore à quel point ce bug est répandu auprès des techniciens et réparateurs. En l’état, on peut raisonnablement penser que l’outil fonctionne correctement chez une majorité d’utilisateurs. Cela expliquerait d’ailleurs pourquoi Google ne se penche pas plus sur la question.

