Google Docs veut vous aider à améliorer votre style d’écriture

Google Docs a commencé à déployer un nouvel outil bien utile, destiné à améliorer le style d'écriture. Des suggestions de ton, de structure ou encore de registre seront bientôt proposées lors de la rédaction d'un document.

Après avoir intégré la correction automatique des fautes il y a deux ans, Google Docs déploie à présent de nouvelles suggestions de ton et de style pour améliorer le style et la construction des phrases.

L’application de création et d’édition de documents texte de Google, qui était à son origine plutôt basique, a dernièrement fait l’objet de l’attention de la firme qui a planché dessus régulièrement. Très utilisé pour le partage collaboratif, Google Docs a toujours besoin d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Un texte plus dynamique et plus varié

Vous verrez sous peu de nouveaux soulignages en rédigeant un texte : il s’agira de suggestions de style, de vocabulaire ou encore de structure de phrase. Ces dernières seront proposées par le biais d’un soulignage violet, les erreurs d’orthographe et de grammaire étant quant à elles marquées respectivement en rouge et en bleu.

Comme expliqué dans le billet publié par Google, l’outil pourra notamment suggérer de passer une phrase à la voix active, d’utiliser un mot alternatif, ou encore vous indiquer la présence d’un mot redondant.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il sera aussi capable de détecter les termes discriminatoires ou inappropriés, et de fournir une alternative. Les suggestions pourront aussi proposer l’emploi de mots plus inclusifs. Le but affiché est d’aider le rédacteur à diversifier son vocabulaire, à rendre son texte plus dynamique et plus concis.

En cliquant sur le soulignage, une description de la correction sera indiquée, et il sera possible de l’accepter ou de la décliner. Ces fonctionnalités seront activées par défaut et leur gestion se fera à partir du menu Outils.

Des suggestions, oui, mais pas pour tout le monde

Petit détail cependant, et pas des moindres : ces nouveaux outils ne seront pas accessibles à tous. Seules les personnes bénéficiant de certaines versions payantes de Google Workspace en profiteront : il s’agit notamment des forfaits Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus ou encore Education Plus.

Les abonnements Starters n’en profiteront par exemple pas, de même que les utilisateurs de la suite dans sa version gratuite. Ces nouvelles suggestions de style seront déployées dans les prochains jours.

