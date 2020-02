Google Docs va corriger automatiquement vos fautes d’orthographe

Google a annoncé le déploiement de la fonctionnalité Smart Compose sur son service de traitement de texte Google Docs. Par ailleurs, le service va également pouvoir corriger automatiquement votre texte au fur et à mesure de l'écriture.

En juillet 2018, Google Docs lançait, pour les utilisateurs de G Suite, un correcteur grammatical. Désormais, l’application de traitement de texte de Google va plus loin avec l’arrivée d’une fonction d’écriture automatique.

Baptisée « Smart Compose », cette fonction marche de la même manière que celle déjà intégrée dans Gmail et, plus récemment, directement dans le clavier Gboard de Google sur Android. Elle vient ainsi vous suggérer des mots suivant logiquement celui que vous venez de taper en se basant sur des algorithmes d’intelligence artificielle.

« Smart Compose vous permet de gagner du temps en vous épargnant de l’écriture répétitive, vous aide à réduire les chances de faire des fautes d’orthographe ou de grammaire, et peut suggérer des phrases pertinentes dans le contexte », indique ainsi Google dans son billet de blog dédié.

Une fonction réservée aux utilisateurs de G Suite

On notera que Google avait déjà lancé une phase d’expérimentation pour cette fonction en novembre dernier. Celle-ci arrive donc à son terme et la fonctionnalité sera déployée largement dès cette semaine. Pour les utilisateurs pouvant en profiter, elle sera activée par défaut, mais pourra être éteinte en passant par « outils » puis « préférences ».

On notera néanmoins que cette fonction de Smart Compose est réservée uniquement aux utilisateurs de la suite Google, et non pas aux utilisateurs avec une adresse en « @gmail.com ». Par ailleurs, Google a annoncé que dans un premier temps, Smart Compose n’est disponible qu’en anglais. Pour le déploiement de la fonctionnalité, il a déjà commencé et devrait s’accélérer dès le 3 mars prochain.

La correction automatique arrive pour tout le monde

Une autre fonctionnalité que Google déploie sur Google Docs concerne cette fois l’ensemble des utilisateurs, y compris ceux de la version gratuite du service. Google a en effet annoncé l’arrivée d’un correcteur automatique sur son application de traitement de texte.

Plus qu’un simple soulignage des fautes, celui-ci viendra ainsi corriger automatiquement les erreurs que vous auriez pu laisser passer, tout en les soulignant avec des pointillés gris pour que vous vous aperceviez de la correction. « Si vous avez besoin d’annuler une correction, vous pouvez simplement revenir en arrière et sélectionner « annuler » tout en survolant le mot corrigé automatiquement », précise Google.

Pour cette deuxième nouveauté, Google a là aussi commencé le déploiement qui s’accélérera à partir du 3 mars.