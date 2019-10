Régulièrement, Google travaille à développer les fonctionnalités de son clavier virtuel sur Android, Gboard. La développeuse Jane Manchun Wong a ainsi repéré deux nouvelles options actuellement testés par le développeur, à savoir la suggestion de GIF et l’auto-complétion.

S’il est possible d’installer pléthore de clavier virtuels sur Android, la solution maison de Google est l’une des plus appréciées par les utilisateurs. Elle a également l’intérêt d’être pré-installée sur de nombreux appareils. Surtout, Google continue activement à développer de nouvelles fonctionnalités.

Ce sont deux d’entre elles qui ont été repérées par la développeuse hongkongaise Jane Manchun Wong. Sur Twitter, elle a partagé ce samedi ses découvertes avec deux fonctions actuellement en test sur le clavier Gboard. La première d’entre elles vise à suggérer des Gifs directement en tapant le nom d’une émotion dans le champ de texte. Ainsi, en tapant « heureuse », « colérique », puis « triste » le clavier Google propose des suggestions de Gifs adaptés à ces sentiments. Le clavier Gboard propose d’ores et déjà l’intégration d’images animées, mais pour ce faire il faut pour l’instant taper sur la flèche en haut à gauche, puis sélectionner Gifs pour accéder à un champ de recherche à part. La solution actuellement testée par Google semble donc intégrer directement la recherche de Gifs dans le clavier principal.

Gboard is testing GIF suggestion based on the emotion of the word pic.twitter.com/a6EV5Quqo6 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 18, 2019

La seconde fonction découverte par la développeuse concerne l’auto-complétion. Comme la plupart des claviers virtuels, Gboard propose déjà une fonction de suggestion de mots en fonction de vos habitudes, mais il pourrait aller encore plus loin. En effet, Jane Manchun Wong cite une « complétion de phrases ». Ainsi, en tapant « J’ai hâte », le clavier vient automatiquement rajouter « de vous voir ». Pour ce faire, il semble que Google ait repris son système Smart Compose, déjà intégré sur Gmail dans la suite professionnelle ou sur les Pixel 3. L’ajout natif à Gboard permettrait ainsi à tous les utilisateurs de smartphones Android d’en profiter à leur tour.

Gboard is working on sentence completion pic.twitter.com/vjXAsMzbVf — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 18, 2019

Pour l’heure, ces deux fonctionnalités sont encore en phase de test et ne sont donc pas disponibles dans la version publique de Gboard. On ignore quand — et si — Google les étendra à la version finale, mais on espère ne pas avoir à attendre bien longtemps.