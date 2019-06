Gmail va accueillir la fonctionnalité des mails dynamiques présentée à la Google I/O 2019 dans 3 semaines. Ainsi, plus besoin d’aller cliquer sur le lien d’un Google Doc pour répondre à un commentaire ou à un sondage, tout se fera depuis votre boite mail.

Gmail a réussi petit à petit à se hisser à la plus haute place des clients mails, avec des fonctionnalités qui lui offrent une avance sur la concurrence comme Microsoft Outlook ou Yahoo! Mail.

Depuis quelques semaines, on peut profiter du Smart Compose, où Gmail est capable de deviner la suite de vos phrases pour vous faire gagner du temps, ou la planification d’envoi. Et dès le 2 juillet, nous aurons le droit aux mails dynamiques.

Cliquer sur un lien ? Non merci.

Les Dynamic Mails de Google permettent grâce à l’intégration d’AMP de proposer des interactions dans nos différents courriels. Présentée en février 2018 puis rendue disponible aux entreprises utilisant GSuite, le grand public pourra enfin découvrir comment fonctionne cette nouvelle « mini-révolution » du mail dans moins d’un mois.

Ainsi, les mails dynamiques vont tout simplement agir comme une petite application dans un courriel. Au lieu de devoir cliquer pour réserver votre hôtel avec Booking par exemple, vous pourrez naviguer directement depuis votre boite mail sans avoir à la quitter en allant sur un lien. Plus besoin non plus de visiter un document Google Doc pour répondre à un commentaire d’un collaborateur.

Et la sécurité dans tout ça ?

Beaucoup d’interrogations peuvent se poser quant à la sécurité de ce type de courriels. Google rassure en rappelant qu’il a la mainmise sur cette technologie ; il faut être validé par la firme de Mountain View pour créer des mails de ce type.

Ainsi, un test qualité et sécurité sera effectué par les développeurs de chez Google pour éviter la moindre perte de contrôle, comme le système de notification depuis le navigateur a pu subir.

Rendez-vous donc le 2 juillet sur votre boite mail pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, qui pourrait faciliter la vie de bien des utilisateurs.