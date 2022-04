Attention, un bug de Google Messages peut vider votre batterie

L'application Google Messages est victime d'un bug. Elle peut vider la batterie d'un smartphone depuis l'arrière-plan.

L’application Google Messages s’est imposée comme l’une des meilleures applications de messagerie sur Android. Pour plusieurs fabricants, notamment Samsung, c’est même l’application par défaut pour gérer les SMS et les RCS.

Malheureusement, un bug a été repéré dans l’application. Sous certaines conditions, elle peut vider rapidement la batterie de votre smartphone, et même le faire chauffer.

La caméra reste active

Si vous avez déjà filmé longuement avec votre smartphone, vous savez que la caméra est un élément qui consomme beaucoup de batteries. Vous l’avez compris, le bug dans Google Messages concerne l’intégration de la caméra. Directement dans l’application, vous pouvez facilement prendre une photo et l’envoyer à votre contact.

Problème, un bug s’est glissé dans les dernières versions et peut laisser ce mode caméra activé en arrière-plan. Résultat, la batterie peut se vider très rapidement dans ces circonstances.

Une solution simple en attendant le correctif

Le bug a été documenté à la fois sur Reddit et le site 9To5Google. Il ne fait aucun doute qu’un correctif devrait bientôt être proposé par Google compte tenu de l’importance de l’application. En attendant, une solution simple permet de mitiger le problème.

La solution la plus simple et de prendre le soin de fermer l’application depuis la vue multitâche de votre smartphone pour s’assurer qu’elle ne tourne pas en arrière-plan. Cela ne vous empêchera évidemment pas de recevoir les messages.

Si la fonction appareil photo de Google Message ne vous intéresse pas, il est également possible de supprimer l’autorisation d’accès à la caméra par l’application. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres d’Android, puis dans le menu application, et choisissez « Google Messages ». Dans le menu, sélectionnez « autorisations » et retirez à l’application l’autorisation d’utiliser l’appareil photo.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.