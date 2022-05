Google planche déjà sur vos prochaines vacances

Vous ne savez pas encore où partir en vacances cet été. Google y a déjà réfléchi pour vous. Ou presque. Le moteur de recherche améliore les outils de ses services Google Flights et Google Explore pour vous donner plein d’idées et trouver le séjour au meilleur prix.

Pas de repos ! Google veut être là pour tous les moments de votre vie. Et vos vacances n’y coupent donc pas. En 2021, période post-confinement, les internautes français avaient opté pour des destinations à courte ou moyenne distance, Casablanca, Marrakech, Barcelone, Nice et Lisbonne trustant le Top 5 estival. Cet été, ils rêvent désormais aussi d’aller voir New York, Montréal, Bali et plus loin encore, selon les destinations les plus recherchées sur Google pour les mois de juin, juillet août prochain.

Que ce soit en avion, en voiture ou même à pied, la prochaine destination doit être à portée de clics pour le moteur de recherche. Et celui-ci est même prêt à se mettre à votre disposition pour trouver le séjour idéal. Pour cela, la plateforme de voyage ajoute de nouveaux outils.

Trouver la bonne destination au bon prix

Lancé il y a plusieurs années, Google Flights permet de choisir son vol et d’obtenir les différents tarifs proposés par les compagnies selon vos dates ou votre budget. Il est possible aussi d’être alerté si le prix de votre vol baisse sous les prix habituels. Jusqu’à présent, cela ne concernait que des dates précises sur votre vol aller-retour (ou aller simple). Google améliore son outil et permet désormais de recevoir une alerte par mail pour une destination souhaitée sans date précise.

Si ce n’est pas la date de votre séjour qui vous pose problème, mais plutôt l’endroit où aller, Google a aussi une solution avec Explore. Cet outil va vous permettre de rechercher un lieu de séjour en fonction de vos critères (budget, durée des vacances, choses à faire…). Il suffit de choisir vos dates, vos critères de vol (escale, durée, compagnie…) ou même une zone de villégiature.

La carte se met à jour avec le prix des vols, des informations sur les activités à faire à proximité, les tarifs d’hôtel, la météo, etc. Un point « Explorer à proximité » apparaît désormais pour vous permettre d’affiner votre recherche, et notamment en indiquant les endroits où vous rendre en voiture rapidement.

Un lieu en fonction de vos pieds ou votre voiture

Évidemment, Google ne vous laisse pas en si bon chemin. Pour aller au bout de l’élaboration du voyage, la page Google Travel compte un maximum d’informations sur les hôtels et autres types d’hébergement à destination. Il est désormais possible de filtrer votre recherche en fonction des lieux culturels à proximité, des options pour se restaurer (des zones en jaune apparaissent alors) ou faire les boutiques, obtenir un guide des quartiers dans certaines grandes villes. À vous de définir le périmètre qui vous intéresse autour de votre point de chute (15 à 30 minutes à pied ou en voiture, par exemple).

Les autres outils de Google sont bien entendus mis en avant, de Google Maps à Google Météo en passant par la possibilité de créer son « carnet de voyage » avant même de partir. Vous pouvez ainsi planifier votre prochain voyage en assignant des signets à de nombreuses informations (hôtel, lieux touristiques, ville, etc.). Il suffit d’appuyer sur l’icône signet. Ils seront ensuite tous répertoriés dans la partie « Enregistré » de votre page Google Travel (dans l’onglet sur mobile, dans le panneau de droite sur desktop).

