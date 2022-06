Google Authenticator : enfin quelques nouveautés après 2 ans de stagnation

Deux ans tout rond après sa dernière mise à jour d'envergure, Google Authenticator pour Android se pare d'une nouvelle mise à jour. À défaut d'être réellement ambitieuse, elle permet d'ajouter une dose de confidentialité supplémentaire.

Sa dernière mise à jour d’envergure datait de mai 2020. Deux ans plus tard, Google apporte quelques modestes nouveautés à son application d’authentification Google Authenticator. Assez peu avenante, l’application évolue donc au travers de sa version 5.20, toujours en cours de déploiement auprès des utilisateurs Android. À défaut de révolutionner la formule, cette mise à jour mineure prodigue notamment une couche de confidentialité supplémentaire lorsqu’il s’agit d’utiliser les codes à usage unique.

Déployé progressivement depuis quelques semaines, Google Authenticator 5.20 masque désormais les codes PIN à six chiffres des comptes qu’il héberge. Pour révéler un code, l’utilisateur doit simplement cliquer dessus, puis re-cliquer dessus pour le masquer de nouveau au besoin.

Une nouvelle fonction de transfert de codes au menu

On découvre également qu’il est possible de transférer automatiquement un code masqué vers le login qui attend d’être rempli. Pour ce faire, il suffit de cliquer de façon prolongée sur le code correspondant. Cette fonctionnalité mériterait toutefois d’être peaufinée puisque les codes masqués ainsi transférés apparaissent malheureusement en clair dans la superposition du presse-papiers d’Android 13, note AndroidPolice.

Le média note par ailleurs que tous les utilisateurs n’ont pas encore été gratifiés de Google Authenticator 5.20, qui a pourtant commencé à être déployé par Google le 23 mai dernier. Si la mise à jour ne devrait plus tarder à être complétée partout à travers le monde, il est donc possible que votre tour ne soit pas encore venu. Si vous n’avez pas été servi et que vous ne voulez pas attendre plus longtemps, l’installation de l’application via son APK peut aussi être une solution.

Notons quoi qu’il en soit que Google Anthenticator commence à accuser un sérieux retard face aux applications d’authentification à double facteur concurrentes. Plus perfectionnées, certaines d’entres elles proposent une meilleure organisation des codes ou certaines fonctionnalités complémentaires bienvenues, comme la connexion biométrique.

