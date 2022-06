Google Meet va disparaître au profit de Google Duo… qui deviendra Google Meet

Google a annoncé que l’application Google Meet allait être supprimée, que ses fonctions seraient intégrées à Google Duo… qui sera rebaptisé Google Meet.

« Chez Google, on ne sait pas comment gérer ses applications de messagerie », épisode 5439. Ce mercredi, Google a annoncé la fin prochaine de Google Meet, son service de réunion en visioconférence. Les fonctions seront ainsi apportées à Google Duo, destinée à devenir l’unique application d’appels vidéo de Google… sous le nom de Google Meet.

Dans un billet de blog, la firme explique ce choix de s’orienter vers une solution unique d’appels vidéo : « Dans le cadre de notre investissement continu pour aider les gens à rester en lien, et pour nous adapter à l’évolution des besoins de nos utilisateurs, nous allons améliorer l’expérience de Duo pour ajouter toutes les fonctions de Google Meet. Cette expérience intégrée proposera à nos utilisateurs un service unique à la fois pour les appels et les réunions vidéo avec tout le monde ».

Concrètement, dans les prochaines semaines, Google va donc commencer à intégrer des fonctions de Google Meet à Google Duo puis, plus tard dans l’année, va renommer Google Duo en Google Meet. Même si, de fait, l’application Google Meet actuelle va disparaître, elle sera donc intégrée à Google Duo qui deviendra donc… Google Meet.

L’historique chaotique de Google pour la messagerie

Vous n’avez pas tout compris ? Ce n’est pas surprenant. Il faut dire que, malgré les milliers de milliards de dollars que pèse Google, le groupe américain semble toujours naviguer à vue dans le domaine des appels vidéo et de la messagerie, et cela depuis plusieurs années. On ne compte plus le nombre de services de messageries lancées, fermées, ou remplacées par la firme depuis plus de dix ans.

Citons notamment Google Hangouts, Google Chat, Google Talk ou Google Allo. Surtout que, depuis, certains de ces noms ont été repris pour d’autres services de messagerie de la firme. Ainsi, Google Hangouts, qui était d’abord le service de messagerie intégré à Google+, a été transformé en application de messagerie instantanée globale puis, en 2021, a été fondue dans Google Chat au sein de l’abonnement Google Workspace pour les entreprises.

Avec la fusion de Google Duo et Google Meet, la firme semble chercher à proposer davantage de cohérence avec un seul et unique produit regroupant l’ensemble des fonctions d’appels vidéo, qu’il s’agisse de réunions à plus de 30 personnes, ou d’appels directs à un proche.

Rappelons que Google Meet s’est largement développé depuis deux ans suite à la pandémie. Le service a gagné de nombreuses fonctionnalités comme le sous-titrage automatique, l’éclairage amélioré des visages, l’intégration d’émojis et le picture-in-picture ou l’accès gratuit pour tous les utilisateurs alors que ce service était initialement réservé aux entreprises.

