Emoji, picture-in-picture, chiffrement… Google Meet rend le télétravail encore plus confortable

Google a annoncé plusieurs nouveautés pour Meet afin de rendre son service de réunion en visio plus confortable et sécurisé.

Après deux ans de confinement, le télétravail a pris une place de plus en plus importante auprès des travailleurs qui peuvent en profiter. Il faut dire que ce travail à domicile a été rendu possible par l’essor des salons de travail virtuels et des services de réunion en visio comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.

Ce vendredi, Google a d’ailleurs annoncé de nombreuses nouveautés pour son service de vidéoconférence. Google Meet va ainsi profiter de nouvelles fonctions liées aussi bien à la sécurisation de la réunion qu’au confort des participants ou aux fonctions proposées pour s’exprimer.

La première de ces nouveautés, et probablement celle offrant le plus de confort, est la possibilité, pour les participants à une réunion Google Meet, de passer en mode « picture-in-picture ».

Concrètement, la réunion sera réduite dans une petite fenêtre Chrome qui va s’afficher en superposition d’autres fenêtres de votre ordinateur. Vous pouvez donc vaguer à vos occupations, participer à un Google Doc, remplir votre agenda ou avancer sur une tâche en cours sans perdre de vue la réunion à laquelle vous participez ainsi que les personnes en train de s’exprimer.

Dans le billet de blog présentant ces nouveautés, Google précise cependant que seules quatre vignettes de participants pourront être affichées simultanément dans la fenêtre en surimpression. Au sein de Google Drive, cette intégration des réunions Meet sera plus poussée, puisqu’il sera possible d’apercevoir les participants à la réunion dans une colonne dédiée, à la droite du document de travail ouvert.

Des réactions partagées facilement et silencieusement

En plus de ce mode picture-in-picture, Google Meet va également ajouter une fonctionnalité permettant d’envoyer des réactions directement dans le cadre de sa webcam. À l’instar des émojis de réaction que l’on peut retrouver chez certaines applications de messagerie instantanée, il sera possible de choisir parmi une sélection d’émojis (cœur, pouce en l’air, applaudissement, pouce en bas, etc.) afin d’afficher ces réactions directement en vidéo pendant une réunion. Ces réactions permettent ainsi de s’exprimer rapidement sans avoir à prendre la parole ou à s’exprimer dans le chat textuel.

Enfin, Google a également annoncé l’arrivée d’un chiffrement plus poussé, côté client, pour les réunions Google Meet. Cela signifie que les utilisateurs qui le souhaitent pourront chiffrer les données vidéo ou textuelles des réunions. Un chiffrement plus poussé, de bout en bout, arrivera quant à lui dans le courant de l’année.

Ces nouveautés de Google Meet seront peu à peu déployées à partir du mois prochain. Elles seront cependant réservées, dans un premier temps, aux utilisateurs clients de la suite Google Workspace.

