Hangouts Chat disparaît et laisse à nouveau sa place à Google Chat

Google a opéré une refonte de ses services de communication pour les entreprises. La firme a décidé de renommer Hangouts Chat en Google Chat, un nom que la firme a déjà utilisé à plusieurs reprises.

Nul ne peut dire que Google ne sait pas s’occuper des moteurs de recherche, de la cartographie, des assistants vocaux ou des systèmes d’exploitation mobile. Dans tous ces domaines, Google a su s’imposer depuis des années comme l’une des références. Pourtant, cela ne signifie pas que Google sait absolument tout faire parfaitement. Il y a quelques domaines dans lesquels la firme de Mountain View a surtout su jeter le trouble tant sa stratégie était désordonnée.

C’est notamment le cas de la messagerie instantanée. Google a d’abord lancé son premier service en 2005 avec Google Talk, intégré directement à Gmail. Un service que la firme a fini par renommer Google Chat quelques années plus tard, avant de le remplacer complètement par Google Hangouts en 2013. Une autre fonctionnalité de Google a cependant pris le nom de Chat ces derniers temps, il s’agit du service de RCS de Google Messages, qui permet de profiter de l’application de SMS de la firme pour s’envoyer des messages instantanés en profitant de fonctions étendues comme les appels vidéo, le partage de fichiers ou les accusés de lecture.

Hangouts Chat devient Google Chat, mais Google Hangouts reste en place

Mais cette semaine, Google a encore une fois fait table rase. Comme le rapporte The Verge, Google a décidé ce mercredi de modifier complètement ses services connus sous le nom de Google Hangouts. C’est le cas du service d’appels vidéo intégré à la suite Google, Hangouts Meet, qui sera rebaptisée Google Meet, mais également du service de messagerie instantanée de la suite professionnelle, Hangouts Chat.

Dans un document à destination des administrateurs de la suite Google, la firme détaille l’ensemble des produits proposés et on peut y découvrir le nom de « Google Chat ». Il s’agit, comme précédemment, de la fonction de discussion instantanée présente directement dans Gmail qui va donc à nouveau être renommé… mais uniquement pour les entreprises abonnées. En effet, les particuliers pourront quant à eux continuer de profiter de Google Hangouts, le chat de Gmail en version gratuite qui n’est pas Google Chat, réservé quant à lui aux entreprises. Vous suivez ?

En somme, on se retrouve ainsi avec ces différentes options de discussion instantanée sur les services Google :

Google Hangouts : disponible dans Gmail pour les particuliers

Google Chat : disponible pour les entreprises avec la suite Google

Google Messages : disponible grâce à l’application de messagerie de Google

On ignorera ici les services d’appels vidéo du géant de Mountain View, avec Google Meet pour les entreprises et Google Duo pour les particuliers, ainsi que Google Allo, supprimé il y a plus d’un an. Il paraît en tous cas important pour Google de réussir à rationaliser tout ça. Un jour, peut-être.