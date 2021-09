Google Meet s’essaie aux sous-titres traduits en temps réel pour vos réunions

Après les réunions sous-titrées, Google Meet va plus loin et permet désormais de traduire automatiquement les discussions de l'anglais vers le français.

En décembre dernier, en pleine crise du Covid 19, Google annonçait une nouvelle fonctionnalité pour son service de réunion en vidéo, Google Meet. L’éditeur présentait la possibilité, pour le service, d’afficher des sous-titres en temps réel, générés automatiquement afin de permettre le sous-titrage en anglais, allemand, portugais, espagnol et français.

Néanmoins, neuf mois après son annonce, cette fonction « Live Caption » était encore limitée. Si elle permettait bel et bien de sous-titrer les conversations en temps réel, ce sous-titrage ne se faisait que dans la langue d’origine de la discussion. De fait, la fonctionnalité était surtout pratique pour les personnes malentendantes ou pour suivre une réunion sans avoir de casque ou de haut-parleur à disposition.

L’arrivée de sous-titres traduits en temps réel

Désormais, Google compte aller encore plus loin comme l’a indiqué la firme ce lundi dans un billet de blog. L’éditeur de Meet indique en effet que son service de visioconférence va désormais permettre l’activation de « live translated captions », soit des sous-titres traduits en temps réel. Concrètement, en plus du sous-titrage automatique dans la langue d’origine du locuteur, la fonctionnalité pourra également afficher des sous-titres traduits automatiquement grâce à Google Traduction. « Les sous-titres traduits en temps réels seront d’abord disponibles en bêta pour les réunions en anglais traduites en espagnol, français, portugais et allemand », indique Google dans son billet de blog.

Par ailleurs, la firme précise que cette fonctionnalité ne sera proposé que pour les utilisateurs de Google Workspace, avec les formules Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et Teaching & Learning Upgrade. Pour en profiter, les administrateurs devront s’inscrire à la bêta et activer la fonctionnalité. Les utilisateurs quant à eux pourront profiter de la fonction dans les paramètres de Google Meet, dans la rubrique « sous-titres ».

Pour l’heure, Google n’a pas encore annoncé de fonctionnalité permettant de traduire automatiquement les réunions en français dans une autre langue.