Google Photos devient plus agréable pour les grands smartphones

L'interface de Google Photos change un peu pour rendre le partage plus rapide. Ce test en déploiement limité donne désormais une interface plus maniable sur de grands smartphones, mais il se pourrait que vous ne puissiez pas tout de suite y avoir accès.

Google Photos change encore de look et adopte une nouvelle interface dans sa version 5.96, comme repéré par 9to5Google. Celle-ci permet aux utilisateurs et utilisatrices de partager directement leurs photos et vidéos à partir de la bibliothèque de l’application.

Une interface complète et accessible à une seule main

« Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaît lorsque vous sélectionnez des photos ou des vidéos dans votre bibliothèque », explique le média spécialisé. Cette nouveauté semble encore faire l’objet d’un déploiement limité pour l’instant.

Si auparavant, lors de la sélection de contenus, une interface apparaissait en haut de l’écran, elle est aujourd’hui ramenée en bas de l’écran. De quoi plus facilement accéder à ces menus, surtout lorsque l’on a un grand écran. Les options Partager, Ajouter à et Supprimer deviennent ainsi plus accessibles sur les grands smartphones.

Des options permettent également à l’utilisateur de commander directement des impressions de ses clichés depuis l’application, d’archiver du contenu ou encore d’en déplacer version un dossier verrouillé qui nécessite une empreinte digitale ou un code pour être déverrouillé.

Plus de raccourcis, mais pas pour tout le monde

Avec cette nouvelle interface, les utilisateurs de Google Photos n’auront plus à aller sur chacune de leurs photos pour partager leurs images et vidéos. Du contenu peut aussi être ajouté à un album depuis un raccourci, son emplacement pouvant ensuite être visualisé.

Google avait déjà remanié sa bibliothèque et l’onglet de partage auparavant. Ce nouveau changement d’interface est maintenant lui aussi en test pour l’onglet Photos. Il se pourrait cependant que dû à son déploiement limité, ce changement n’arrive pas immédiatement sur les smartphones de tous les utilisateurs.

