Pixel 6a : cette mise à jour remet Google sur le droit chemin de la philosophie d’Android

Quelques jours après son lancement, le Pixel 6a profite d'une première mise à jour lui permettant de déverrouiller son bootloader pour effectuer quelques changements en rootant l'appareil ou en y installant des ROM personnalisées.

Rois et reines de la bidouille sur Android, gardez espoir ! Si vous n’êtes pas entièrement satisfait du traitement logiciel auquel a droit votre smartphone, certaines marques vous offrent une alternative plutôt pratique en vous laissant installer des ROM tierces ou rooter votre appareil.

Il s’agit là également de la philosophie de Google, mais ces manipulations nécessitent préalablement d’avoir déverrouillé le bootloader du smartphone. C’est là qu’intervient une mise à jour du smartphone qui rend maintenant disponible cette possibilité pour les possesseurs de Pixel 6a.

Une première mise à jour est en cours de déploiement depuis la semaine dernière et vient résoudre un problème qui rendait l’option de déverrouillage du bootloader indisponible sur les Pixel 6a. Les premiers retours concernant ce problème mentionnaient une option de déverrouillage OEM « grisée » et inutilisable dans les paramètres développeurs.

The Pixel 6a has some weirdness. I can't unlock the bootloader even though this is a carrier unlocked variant, and it's on the April security patch with no updates available. pic.twitter.com/PhAoPVkN5U

— Zachary Wander 🇺🇦 (@Wander1236) July 29, 2022