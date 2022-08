Passer d’Android à iOS : vous n’y songé pas vraiment, ou presque

L'idée d'abandonner le système d'exploitation Android pour basculer sur iOS vous a-t-elle déjà titillé l'esprit ? C'était l'objet de notre sondage de la semaine, en voici les résultats.

Dans le royaume des smartphones, deux factions s’opposent et règnent sans partage sur les terres des écosystèmes mobiles : Android d’un côté, géré par le clan Google et iOS de l’autre, chapeauté par les irréductibles troupes d’Apple. Deux entités aux philosophies complètement opposées, qui attirent chacune d’elle ses détracteurs et ses disciples, si ce n’est ses admirateurs.

Android large dominateur

De son côté, iOS mise sur une sécurité accrue et une protection des données renforcée, une expérience clé en main, une navigation ultra fluide, une longévité logicielle et un écosystème global harmonieux. En face, Android met l’accent sur la personnalisation de l’interface, un système open source, une boutique d’applications plus souple et un large choix de matériel.

En janvier 2022, Android continuait de dominer les débats avec des parts atteignant les 69,74 %, contre 25,49 % pour iOS, selon les données de StockApps. Une répartition déséquilibrée, bien qu’Apple ait grappillé 6 points de PDM en cinq ans.

Songez-vous à passer d’Android à iOS ?

Le fait est que basculer d’Android à iOS peut être tentant à bien des égards. C’est pourquoi nous avons souhaité savoir si vous songiez à franchir le pas et tourner le dos à l’OS de Google ?

Les résultats du sondage sont équilibrés. D’un côté, 34,6 % des participants ne souhaitent absolument pas faire la bascule. De l’autre, 27,7 % en ont envie. Lorsqu’entre les deux, 33,6 % hésitent. Enfin, 4 % d’entre vous n’ont pas d’avis sur la question.

« J’ai iOS et Android. Chacun à ses avantages et ses inconvénients. Sur Android, il y a de très bons smartphones à des prix beaucoup plus raisonnables que sur iOS, et un iPhone est excellent dans l’écosystème Apple. Un iPhone sans l’écosystème est amputé de beaucoup d’avantages », analyse Johnios dans la rubrique commentaires.

De son côté, Jamz prend du recul et raconte son retour d’expérience : « J’ai pris un iPhone X il y a deux mois après dix ans d’Android et c’est dingue de se dire qu’un téléphone de 2017 puisse encore performer à ce niveau, quand les Galaxy S7 et 8 sortis à la même époque sont aujourd’hui de lointains souvenirs. Je pense upgrader vers un modèle plus récent en fin d’année prochaine, mais je sais déjà que je ne reviendrai jamais chez Android tant que Apple fera des téléphones ».

