Google Messages s’inspirerait de WhatsApp pour vérifier l’attention de vos amis

Google Messages teste actuellement un nouveau système pour savoir si votre message a été envoyé, reçu et lu. Il ne serait plus question d’indication textuelle, mais de coches à la WhatsApp.

Aujourd’hui, envoyer un message avec Google Messages via le protocole RCS à un autre utilisateur Android permet non seulement de mieux se protéger grâce à un système de chiffrement de bout en bout, mais aussi de savoir si votre interlocuteur a bel et bien reçu et lu votre missive. En effet, des indications textuelles sont affichées en ce sens sur votre interface.

L’application de Google vous informe notamment lorsque votre message est « Envoyé », « Distribué » et « Lu ». Un système clair et compréhensif pour le commun des mortels, qui pourrait cependant évoluer eu égard des tests actuellement menés par le groupe californien, nous apprend le site 9to5Google.

Comme un air de déjà-vu

En effet, en lieu et place des indications textuelles, Google Messages pourrait intégrer un système de coches que l’on retrouve par exemple sur WhatsApp ou Telegram. Dans une conversation individuelle, trois indicateurs s’activeraient pour chaque étape de l’envoi : une coche pour « Envoyé », deux coches pour « Distribué » et deux coches remplies pour « Lu ».

Dans une conversation groupée, les deux premières étapes seraient identiques, a contrario de la troisième qui mentionnerait le nom de la personne ayant lu votre message, ou un message « Lu par tous » si l’ensemble des participants l’a bien consulté.

Pour le moment, difficile à dire si Google souhaite définitivement implémenter cette nouveauté dans un avenir proche, ou si ce test constitue une expérimentation susceptible d’être abandonnée. Plus généralement, il serait intéressant que Google nous laisse l’opportunité de choisir entre ces deux systèmes via une option dans les paramètres.

Google Messages se transforme

Après tout, les indications textuelles peuvent être bien plus intuitives et simples à comprendre pour certaines personnes qu’un système de coches certes démocratisé sur d’autres services, mais peut-être moins compréhensifs.

Si cette fonction est amenée à être déployée, elle viendrait s’ajouter à la longue liste des nouveautés récemment intégrées dans l’application : mise à jour de l’icône, réactions par émojis aux SMS et MMS, message en favori, réponse à un message ciblé, prévisualisation des liens YouTube. Pour sûr, Google Messages veut se montrer attractif.

