L’application Téléphone de Google se refait une beauté avec un nouveau design d’appel

En septembre dernier, un nouveau design de l'application Google Téléphone était apparu pour les utilisateurs de sa version bêta. Ce ravalement de façade semble désormais s'étendre à la version stable de l'application. Une interface qui devrait être plus pratique pour les grands smartphones.

L’application dédiée aux appels de Google se refait une beauté. Mercredi 1er mars, le site américain 9to5Google rapportait qu’une mise à jour de l’interface de l’application Google Téléphone est en train d’être déployée à ses utilisateurs.

Ce nouveau design avait déjà été observé en septembre 2022 sur plusieurs versions bêta de l’application, mais seulement pour certains possesseurs de Google Pixel. Cette fois-ci, la nouvelle version s’étend à la version stable de Google Téléphone.

Une interface plus accessible pour les grands smartphones

Cette nouvelle interface ne révolutionne pas le design de l’application de Google, mais rend l’accès aux options d’appel plus facile sur de grands smartphones. Sur les captures d’écran de 9to5Google, on observe que, lorsqu’un appel est en cours, les options « Couper micro », « Clavier » et « Haut-parleur » se retrouvent placées en bas de l’écran dans une carte suivant le style des codes graphiques Material You d’Android 12.

L’ancien design de Google Phone. // Source : Capture d’écran 9to5Google La nouvelle interface (1). // Source : Capture d’écran 9to5Google La nouvelle interface (2).Source : Capture d’écran 9to5Google La nouvelle interface (3). // Source : Capture d’écran 9to5Google

À côté de ces trois boutons, une 4e touche permet d’agrandir la carte pour afficher plus d’options au-dessus de cette zone : « En attente », « Appel vidéo » et « Ajouter un appel ». Presser la touche du clavier numérique affiche toujours celui-ci, mais intégré à la carte et également au-dessus des premiers boutons. De même, les couleurs de l’interface s’adaptent désormais aux couleurs d’accentuation choisies.

Une nouvelle pilule d’appel

9to5Google observe également que le déploiement de ce nouveau design s’accompagne aussi d’une notification d’appel en cours sous forme de pilule colorée indiquant la durée d’appel, placée en haut à gauche de la barre de statut. Un design également apparu sur des versions bêta de l’application depuis 2021.

Apparues dans la version 98.x de Google Téléphone, ces modifications semblent pour l’instant réservées aux utilisateurs de Google Pixel, sans informations sur les autres smartphones Android.

