Google Flights : si le prix d’un vol baisse, Google remboursera la différence

Google met en place un programme de garantie de prix pour son comparateur Google Flights. La promesse : récupérer de l'argent si le prix de votre vol diminue après que vous l'avez réservé via son service. Pour le moment, cette fonction est uniquement disponible aux États-Unis, mais pourrait en faire un réel avantage concurrentiel pour Google.

L’actu en bref :

Google lance un programme de garantie des prix sur Google Flights aux États-Unis : si le tarif de votre vol baisse, Google vous rembourse la différence

Cela apporte à Google Flights un certain avantage concurrentiel

Des conditions limitent les remboursements, et il faut rappeler que prendre l’avion pollue beaucoup

Alors que le Digital Markets Act entrera en vigueur ce prochain mois, Google ne pourra plus avantager son comparateur de vols Google Flights par rapport aux autres sur son moteur de recherche. Pour se démarquer, le géant du web doit trouver un autre moyen. Et s’il était financier ? Google annonce sur son blog expérimenter un programme de garantie pour rendre de l’argent aux utilisateurs de Google Flights si le prix de leur vol baisse après leur commande.

Google Flights a trouvé le moyen de proposer des vols (un peu) moins chers

Comme le rapporte The Verge, Google expérimente un programme de garantie de prix. Ce dernier rappelle dans son annonce que « vous pouvez déjà voir si les prix actuels sont bas, typiques ou élevés par rapport aux moyennes historiques. » Mais Google Flights veut aller plus loin : aux États-Unis, « si vous voyez un vol avec le badge de garantie des prix, cela signifie que nous sommes sûrs que le prix que vous voyez aujourd’hui ne baissera pas avant le décollage. »

Ce n’est pas tout : Google ajoute surveiller le prix tous les jours et rembourser la différence en cas de baisse via Google Pay. Une fonctionnalité pour le moment uniquement disponible pour un départ depuis les États-Unis. De plus, il faut disposer « d’une adresse de facturation et d’un numéro de téléphone aux États-Unis », précise The Verge.

Le média va plus loin et a lu les conditions d’utilisation du programme : un document « explique que vous ne pouvez récupérer que 500 dollars par année civile et que vous n’obtiendrez pas de remboursement si la différence de prix est inférieure à 5 dollars. » Autre limitation : la nécessité d’avoir Google Pay, qu’on doit « mettre en place dans les 90 jours suivant la réception de la notification de disponibilité. »

Il est à rappeler que Google Flights n’est pas le seul à disposer d’un programme de garantie des prix, d’autres ont le même système, sous certaines conditions également.

Enfin, on peut s’interroger sur la nécessité de mettre en avant l’avion comme moyen de déplacement, moyen très polluant et émetteur de gaz à effets de serre. Précisons tout de même qu’aux États-Unis, le réseau ferroviaire est moins développé qu’en Europe.

