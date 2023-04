IA, jeu vidéo, metavers, cloud : cette mise à jour de Google Chrome pourrait changer beaucoup de choses

Google termine l'intégration d'une nouvelle fonction à Google Chrome qui aura mis plus de 6 ans à être développée : WebGPU. Un accès plus puissant aux ressources d'une machine pour le navigateur.

Cinq ans après les premiers travaux du W3C, Google annonce enfin l’intégration complète de WebGPU dans Chrome 113, la dernière version en date de son navigateur web. Derrière le nom de cette nouvelle fonction se cache l’accès au GPU, la carte graphique d’une machine.

WebGPU est disponible sur Google Chrome pour Windows, macOS et ChromeOS. La firme promet un support sur les autres versions du navigateur plus tard en 2023.

Un navigateur beaucoup plus performant

Avec cette mise à jour, les développeurs d’applications web vont donc pouvoir accéder à WebGPU qui va permettre à la fois une très grande augmentation des performances JavaScript et de meilleures capacités en IA. Google annonce une division par trois du temps d’inférence pour les modèles de machine learning. De quoi renforcer les possibilités de voir émerger des IA à la ChatGPT capable de tourner localement sur n’importe quelle machine, et les risques associés.

Quels usages pour WebGPU ?

WebGPU est une API graphique au même titre que DirectX 12, Metal ou Vulkan que les développeurs peuvent utiliser pour accéder aux ressources du GPU, de la puce graphique, d’un PC. Autrement dit, on pourrait tout à fait imaginer pouvoir faire tourner un jeu vidéo localement à travers votre navigateur. Les utilisateurs sur PC ont déjà l’habitude de quitter de moins en moins leurs navigateurs qui offrent l’accès à de plus en plus de services. Cette mise à jour pourrait encore renforcer l’attrait de Google Chrome.

En dehors de l’IA, c’est bien les usages de jeu vidéo et pourquoi pas, du côté du metavers, que cette mise à jour pourrait changer les choses. En effet, l’espace virtuel souhaité par Mark Zuckerberg repose sur un environnement en 3D. Ici on pourrait imaginer y accéder plus facilement à travers un simple portail web.

Charge désormais aux développeurs web de s’approprier ces nouvelles technologies. Google mentionne que plusieurs bibliothèques prennent déjà en charge WebGPU. C’est notamment le cas de Babylon.js.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).