Google Maps dégaine 4 belles nouveautés qui vont vous faciliter la vie lors de vos balades

Google Maps va faire l’objet d’une importante mise à jour, laquelle apportera plein de nouveautés intéressantes pour vos balades et autres escapades en plein cœur des parcs nationaux. On fait le point.

Google Maps veut devenir l’outil indispensable lors de vos balades dans de grands espaces, comme les parcs nationaux. Pour ce faire, le service de cartographie va ajouter plusieurs nouveautés importantes, dont profiteront en premier les utilisateurs américains. Tout le reste du monde recevra dans les prochains mois la mise à jour, sur iOS et Android, lit-on sur un billet de blog.

La firme de Mountain View veut ainsi faire de Google Maps un guide idéal, en indiquant notamment les endroits les plus populaires d’un parc (attractions, terrain de camping, centre d’accueil, départ de sentier). Le géant californien prend l’exemple de l’Old Faithful, le fameux geyser du parc de Yellowstone, qui profite d’une mise en exergue visuelle (voir la photo ci-dessous).

Faciliter l’organisation de vos randonnées

En cliquant dessus, l’utilisateur a alors accès à l’itinéraire le plus rapide pour s’y rendre, mais aussi des avis, photos et vidéos. Au risque de perdre tout effet de surprise au moment de le découvrir de ses propres yeux. L’idée étant surtout de guider plus facilement les internautes vers un point donné.

Google Maps va également se concentrer sur les sentiers les plus populaires d’un grand espace : ils seront plus faciles à découvrir et à suivre, grâce à un effet de surbrillance appliqué sur l’intégralité du parcours. Pratique pour identifier avec précision là où il débute, et là où il se termine.

Plusieurs retours d’expériences directement issus de la communauté seront affichés, comme le niveau de difficulté ou le type d’activités (marche, course à pied, vélo) à privilégier.

Des cartes hors ligne à télécharger

Les entrées principales d’un parc seront quant à elles indiquées explicitement sur Google Maps, là encore dans le but de vous faire gagner du temps si votre planning est un peu serré. Enfin, des cartes hors ligne pourront être téléchargées via un simple clic, afin de pouvoir s’orienter même en cas de perte de réseau.

En France, il existe onze parcs nationaux dispatchés en métropole et en outre-mer. On peut s’attendre à ce que ces nouveautés Google Maps débarquent par chez nous d’ici la fin de l’année 2023.

