Le Google Pixel 7a sous tous les angles avant son lancement officiel

Il n'est pas étonnant que Google ait du mal à préserver la confidentialité de ses nouveautés. En général, nous connaissons la plupart des détails concernant ses nouveaux produits matériels avant même leur annonce officielle. Le Pixel 7a ne déroge pas à cette règle.

Google s’apprêterait à dévoiler son nouveau « flagship milieu de gamme », le Google Pixel 7a, lors de la conférence Google I/O début juin. Ce smartphone aspire à offrir l’expérience d’un Pixel 7 à un prix plus abordable. Cependant, d’après les dernières indiscrétions, le prix devrait être en augmentation par rapport à son prédécesseur, le Pixel 6a, avoisinant les 550 euros au lancement.

Le Pixel 7A sous tous les angles

Des images exclusives du Pixel 7A ont été publiées par WinFuture, dévoilant tous les coloris disponibles, y compris le fameux bleu clair. Ce nouveau modèle embarque essentiellement la même base matérielle que les smartphones phares de la série Google Pixel 7 de l’année dernière, avec la puce maison Google Tensor G2.

Cependant, ce modèle « A » présenterait quelques concessions, telles qu’un design moins raffiné, des bordures d’écran plus épaisses et sans doute des performances en photos et en vidéo légèrement inférieures à celles de son grand frère, le Pixel 7.

Pour rappel, les dernières caractéristiques connues du Google Pixel 7A incluent un écran Full HD de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hertz et une dalle AMOLED. Le smartphone serait équipé de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de mémoire flash interne. En ce qui concerne la partie photo, une combinaison de deux capteurs de 12 mégapixels serait utilisée pour les caméras.

