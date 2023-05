En parallèle des formules Google Workspace Premium et Enterprise, une nouvelle offre « Individual » arrive en France à 9 euros par mois pour la suite d'application du géant californien.

Coup d’envoi pour la nouvelle formule Individual de Google Workspace dans un total de 20 pays, dont la France. Cette nouvelle offre d’abonnement à la suite d’application de Google est désormais proposée aux côtés des formules Google Workspace Premium et Enterprise que l’on connaissait jusqu’à présent. En France, il est possible d’y souscrire pour 8,99 euros par mois, ou pour l’équivalent de 7,50 euros mensuels si le paiement annuel est choisi.

Comme le rapporte 9to5Google, cette nouvelle offre est principalement destinée aux petites entreprises, voire aux auto-entrepreneurs. Elle permet de conserver une adresse @gmail.com, mais ajoute 1 To d’espace de stockage et davantage de fonctionnalités dans Gmail, Google Agenda et Meet.

Une formule qui arrive chez nous un peu tard

Parmi les fonctionnalités offertes avec cette formule Individual, on trouve une fonction de marketing par courriel (comprenant l’envoi multiple), mais aussi les listes de contacts avec prise en charge de la personnalisation, ou encore les mises en page personnalisables (pour les newsletters) et d’autres options permettant de favoriser l’acquisition de clients.

La nouvelle formule de Google permet également la prise de rendez-vous (via un système de réservation et une page de renvoi intégrés à Google Agenda), et autorise les appels de groupe pour une durée maximale de 24 heures (avec des salles de réunion, sondages et une fonction d’annulation du bruit). La diffusion en direct sur YouTube et l’enregistrement de fichiers sur Drive sont aussi permis avec Google Workspace Individual.

Pour rappel, si cette offre est nouvelle en France et dans 19 autres pays, elle a en fait déjà bien roulé sa bosse sur d’autres marchés. Lancée en 2021 dans cinq premiers pays (Les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, et le Japon), elle avait été déployée l’année suivante dans une vingtaine d’autres pays en Europe et en Asie. Avec les 20 pays supplémentaires ajoutés cette semaine, Google Workspace Individual est désormais accessible dans un total de 52 pays et territoires.

